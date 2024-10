Tyúkól#26: A nők fejében nejlonzacskók vannak

Még a két héttel ezelőtti adás közben/után merült fel (itt tessék meghallgatni, ha kimaradt), hogy egész egyszerűen nem tudunk jól beszélni a saját testünkről, egyes testrészeinknek már a megnevezése is nehéz.

A mai adásban ezt járjuk körül: mi van a testünkkel, miért vagyunk folyton elégedetlenek vele, és hogyan kéne elfogadnunk?

Vendégünk Szántó Saci, tanár és képzőművész.

Részletesebben:

00:00 - Jubileumi adás, matematikai készségeink felvillantása.

02:25 - Megismerkedünk a kazuárral és egyéb állatokkal, megpróbáljuk körülírni a saját testünket.

12:12 - Vicces, de senki se mondta, hogy egészséges. A kényelmesség elfogadása, meg a mögötte lévő évtizedes munka.

14:45 - Számok, számok, számok. Fontos kiemelni, hogy a nők testképével kapcsolatos kutatások jelentős része valamilyen szépségipari termék gyártójához kötődik (khm).

20:11 - A testünk, mint alkatrészek összessége, és nem mint egész.

24:21 - Luxus-e a testképzavar? Gyerekszemmel az átlagostól való eltérés. Családi háttér és a média befolyása.

31:13 - De akkor mi van a milói Vénusszal - pláne úgy, hogy egyértelműen összekevertük a willendorfi Vénusszal? Szépségideálok történelmi távlatban.

36:46 - Megtanulunk nézni. Természetesen eljutunk a pornóig is. Testrészkultusz.

42:47 - Van-e szabad akaratom abban, hogy kinek a segge tetszik?

50:47 - Elsoroltunk az összes testképzavarunkat, akkor most már valahogy ki is kéne lépni ebből. De ne közösségi médiás csoportokban keresgéljünk.

53:32 - Body positivity: jó, persze, de úgyis csak megpróbálnak neked eladni valamit. Ettől függetlenül sok csoportnak igenis fontos, hogy reprezentálva legyenek. Mert megerősíti őket.

1:01:26 - Beszéljünk a szép női testekről végre. A rajz terápiás hatása. Almát rajzolni nehéz, de mondjuk létrát könnyű. Amikor Bacsó Béla megfejtette David Beckhamet.

1:07:57 - Na de ezzel szemben a múzeum! Az nem biztos, hogy jót tesz az önértékelésednek. Feministaként végigsétálni egy múzeumban: szerencsére már elmúltak a hetvenes évek. Meztelen modellek rajzolása. Vagy nájlonzacskóké (innen jött a cím).

01:18:22 - Jó tanácsok nem patológiás eseteknek. Megöregedtünk, baszki.

01:24:29 - Valahol itt kellett volna lezárni az adást.

Nézni és olvasnivalók:

Ahogy az adásban is elhangzott, egy nagyon basic kereséssel is tonnányi cikket találunk a női testképzavarokról (érdemes is őket fenntartásokkal kezelni, nem mindegy, hogy ki készíttette őket, és az sem, hogy hol és mikor), az adásban ezekből olvastunk fel párat, csak hogy érzékeltessük, mi mindennel találhatjuk szembe magunkat:

STADA Health Report 2024: Magyarországon vannak a legkevesebben (32 százalék), akik elégedettek azzal, ahogy kinéznek. Mindez összefügghet azzal, hogy az európai átlagnál jelentősen kisebb arányban valljuk magunkat jó fizikai állapotúnak. Míg Európa-szerte 54 százalék állítja magáról, hogy jó fizikai egészségnek örvend, addig az üzbég (71 százalék), az osztrák (68 százalék), a román (67 százalék) és a svájci (66 százalék) lakosok különösen jó állapotban érzik magukat, nálunk ez az arány csupán 39 százalék. Magyarországon tízből négyen közepesnek ítélik a fizikai egészségüket, 22 százalék pedig rossznak.

Minden második magyar nő küzd azzal, hogy túl kövérnek látja magát, és 76 százalékuk szeretne másmilyen külsőt.

A 18 és 24 év közti amerikai nők 90 százaléka elégedetlen legalább egy testrészével, derült ki egy friss felmérésből… Az 5053 nő részvételével zajlott kutatás a kozmetikai beavatkozásokra fókuszált: az összegyűjtött adatok szerint a nők főként középső testrészükkel elégedetlenek, életkoruktól és származásuktól függetlenül. 65 százalékuk emeli ki hasukat vagy hátukat fő problémás területként, amelyet a lábak, combok, majd a fenék és a bőr követ. A nők 20 százaléka tervez a közeljövőben valamilyen plasztikai műtétet, a megkérdezettek 7 százalékának volt már korábban hasonló beavatkozása. Ebben a 25-34-es korosztály jár élen.

Egy friss felmérés szerint a magyar nők kétharmada nem elégedett a testével, illetve a súlyával sem, és a megkérdezettek több mint fele kövérnek gondolja magát.

A 11–21 év közötti lányok 62 százaléka szeretne fogyni, 50 százalékuk próbált már valamiféle fogyókúrát, és egynegyedük fontolgatja a plasztikai műtétet. Egy másik felmérés szerint az európai egyetemisták 80 százaléka számolt be testi elégedetlenségről… A témában végzett kutatások szerint két fő oka a közösségi média befolyásában és/vagy a rossz szülői mintában keresendő. Ebben a veszélyeztetett korosztályban az elégedetlenség érzése sokszor csap át testképzavarba, amely néhány jellegzetes tünet alapján jól felismerhető és kezelhető.

Az anorexia, a bulimia és a falás a vártnál több középkorú nőt érint, és majdnem minden 25. ember szenved evészavartól. Brit kutatási eredmény: a 40-es és 50-es éveiben járó nők 3,6 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt 12 hónapban étkezési zavarban szenvedett.

Ha testképzavarról beszélünk, általában az elhízás, vagy valamilyen evészavar jön elő, mint leggyakoribb téma. De azért bőven vannak más problémák is. Ilyen pl. az izomdiszmorfia (a betegek erős izomzatuk ellenére soványnak, kicsinek érzik magukat és szeretnének nagyobb izomtömegre szert tenni) - érdekesség, hogy ez férfiakra jellemző. Vagy éppen az orthorexia nervosa , amit az evészavarok legújabb típusának mondanak: egészségesétel-függőség.

És itt egy jó tanulmány a testképzavar és a médiafogyasztás összefüggéseiről.

