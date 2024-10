Megihlette a Magyar Kerékpáros Szövetséget, hogy a Mol támogatja a szlovén bringásokat, hirdetésben keres főszponzort

„Ezekben a pillanatokban adunk fel egy álláshirdetést, amelyben az fog állni, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetség főszponzort keres” – mondta Schneller Domonkos, a szövetség vezetője pénteken egy közönségtalálkozón.

photo_camera Fotó: JASPER JACOBS/Belga via AFP

A Telex szerint azután merülhetett fel az ötlet, hogy az országúti kerékpáros világbajnokságon a szlovén győztes, Tadej Pogačar mezén a magyar Mol logója szerepelt. A fotó - a logóval együtt - a híres francia sportlap, a L’Équipe címlapján is megjelent. A Mol és a szlovén kerékpárszövetség együttműködése május óta tart, a támogatás összegét üzleti titkokra hivatkozva nem árulták el. Az olajtársaság a magyar szövetséget nem támogatja.

Schneller azt mondta, olyan cégeket várnak, akik eddig is szimpatizáltak a kerékpársporttal, de eddig valamiért nem nyitottak be a szövetség ajtaján. Ezen kívül olyan vállalatokat is várnak, akik adott esetben már szponzorálják a kerékpársportot, mint például a Mol, amelynek logója ott volt Pogačar vállán,, „esetleg hátha lenne hajlandóság egy ilyen cégben, hogy ne csak a szlovén, hanem a magyar kerékpársportot is támogassa.”