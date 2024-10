Magyar Péter médiaalapító öccse szerint nem adott okot arra, hogy „letiszatévézzék” őket

„2008-ban kezdtem gyakornokként az újságírói pályafutásomat. A bátyám 2024 februárjáig csak a közélettel hardcore szinten foglalkozók körében volt úgy ahogy ismert. Nem értem hát, hogy miért nekem kell magyarázkodnom, ha a média területén kezdek valamibe – mondta a Magyar Hangnak adott interjújában Magyar Márton, Magyar Péter öccse, aki nemrég alapította meg médiacégét Kontroll Média Szolgáltató Kft. néven.

„Híreket is közlünk majd, publicisztikákat is megjelentetünk, ám ezek mellett jó pár, a hagyományos médiában szokatlan dologgal is előrukkolunk, úgyhogy inkább csak simán weboldalnak nevezném magunkat” – mondta Magyar Márton, aki úgy fogalmazott, nem ő lesz az, aki egy „pártmédiát összerak a Tisza Pártnak”.

photo_camera Magyar Márton 2017-ben, a Hír TV riportereként Fotó: Hír TV

„A Kontroll független műhely, én pedig minden ellenkező híresztelés ellenére soha nem voltam Péter sajtósa, mi több, soha nem folytam bele a párt ügyeibe sem. Egyetlen »bűnöm«, hogy testvérként segítettem a testvéremnek, amiben tudtam. Tisztában vagyok vele, hogy a látszat mást mutat, ennek pedig annyi az oka, hogy a kezdetekben az újságírók engem kerestek, ha tőle akartak interjút kérni, egyszerűen azért, mert az én telefonszámom volt meg nekik. Én pedig továbbítottam a kéréseket. Úgyhogy az égvilágon semmi okát nem adtam, hogy letiszatévézzenek minket.”

Szerinte Magyar Pétert „természetesen” lehet majd kritizálni a Kontroll műsoraiban, „ez nem kérdés”.

Azt mondta, négyszáz emberrel ült le, mielőtt belevágott a médiacég alapításába. „Hogy végül mekkora összeg jött össze, magam sem tudom, mert ez az asztal, aminél ülünk, is támogatás, vagy ott az a használt nyomtató, és a székek is mind mind támogatásként érkeztek. (...) Konkrétan a babaváró hitelünk maradéka volt a kezdőtőke” – mondta Magyar Márton.

Arról is beszélt, hogy nem látta a Varga Judit-interjút, nem volt rá kíváncsi, és hogy korábban még leült volna a volt sógornőjével beszélgetni, ha felhívja, hogy elmondja, „mi volt a baja”, de „most már elképzelhetetlen”. Vogel Evelin interjúját viszont látta.„A készítője egykori kollégám, ezért kíváncsi voltam.”

„Nem ismerem jól Vogel Evelint, noha többször találkoztam vele, mint Varga Judittal. De van róla véleményem, az interjú ezt nem árnyalta, hanem alátámasztotta. Annak, amiről beszélt, egy része igaz, a többi meg nem. Viszont a bátyámat szerintem rosszul érintette, mert nem hitte volna, hogy ez megtörténhet.”