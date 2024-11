Félmilliárd forintot költött a kormány egy régóta felfüggesztett beruházásra, és nem árulja el, miért

Miközben 2010-től kezdve folyamatosan állami beruházások sorát valósította meg a kormány, az elmúlt évek már nagyon másról szóltak. A koronavírus-járvány majd az orosz-ukrán háború okozta gazdasági problémák, az ezzel összefüggésben is felmerülő költségvetési krízis miatt az elmúlt időszakban ennek ellenkezője jellemzi a kormány: több beruházást is felfüggesztett. Vagyis rogáni nyelvezettel kifejezve átütemezte azokat. Volt azonban egy, ami nagyon kilógott a sorból, a félig elkészült beruházásból ugyanis nemes egyszerűséggel kiszállt az állami miután milliárdokat költött el rá.

A gödi adatközpont projektjét még 2016-ban harangozta be a kormány, itt tervezték tárolni a magyar állam minden fontos adatát, és noha eredetileg is csúszott a kivitelezés, és még 6 évvel később is csak félkész állapotig sikerült eljutni, 2022 év elején derült ki, hogy hivatalosan is felfüggesztették a beruházást. Hogy teljesen lemondott a projektról a kormány, jól sejteti, hogy tavaly nyáron a beruházásért felelős állami céget, a Nemzeti Adatközpont Kft.-t végelszámolással megszüntették.

photo_camera Betontorzóként „ékeskedik” az adatközpont Fotó: 444

A történet azonban ezzel nem ért véget, hiszen a nemrég parlament elé került tavalyi költségvetés zárszámadása meglepetést tartogatott a témában. Az „állami beruházások” fejezetében feltűnt egy olyan kiadás, amely eredetileg nem szerepelt a költségvetési tervben, vagyis az év során – mondhatni váratlanul – felmerült költségről van:

a gödi adatközpont beruházás előkészítéséről van szó, amire egészen pontosan 448,4 millió forintot költöttek el tavaly.