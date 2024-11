Nagy Feró: Kis ország vagyunk ahhoz, hogy véleményt merjünk mondani, ez a szovjet időkben is így volt

Nagy Feró az amerikai elnökválasztás előtt azt mondta, Donald Trump hozhatja el a békét a világnak, nem véletlen, hogy a Metropolnak adott interjújában most elmondta, nagyon örül annak, hogy Trump visszatér. Szerinte egy „Magyarország számára is nagyon fontos döntés született”, és reméli, „hogy Trump nem felejti el nekünk, hogy mi neki drukkoltunk”.

„Ha Trump ígéreteit veszem alapul, akkor a szomszédban pillanatok alatt véget fog érni a háború, s bár ebbe még nyilván sokan bele akarnak és bele is fognak szólni, remélem, hogy Trumpnak lesz annyi ereje, hogy meghozza ezt a döntést. Ezenkívül remélem, hogy kapunk majd egy új amerikai nagykövetet is. Kis ország vagyunk ahhoz, hogy véleményt merjünk mondani, ez a szovjet időkben is így volt” – mondta Nagy Feró, de hogy ezzel pontosan mit szeretett volna közölni, nem részletezte.

(via Telex)