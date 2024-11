A képviselőházban is többséget szereztek a republikánusok

A republikánusok szerda éjjel többséget szereztek az Egyesült Államok képviselőházában is, ezzel bebiztosították hatalmukat Donald Trump új kormányában. A győzelemmel a republikánusokhoz került a törvényhozás és a végrehajtás is.

A kongresszus az ország két házból, a képviselőházból és a szenátusból álló törvényhozó testülete, mindkét kamarája a washingtoni Capitoliumban ülésezik. A republikánusok az arizonai győzelemmel 218 mandátumot szereztek a 435 tagú testületben, közel tíz nappal Trump második győzelme után.

Elemzők korábban kiélezett küzdelmet jósoltak a kongresszus két házában: a felsőház szerepét betöltő szenátusban - ide minden tagállam két-két szenátort delegál - a szűk demokrata többség elvesztését és szintén szűk republikánus többséget becsültek.

photo_camera Donald Trump és Melania Trump first lady november 6-án Fotó: JIM WATSON/AFP

Az alsóházban, azaz a képviselőházban - ahová a tagállamok lakosságarányosan delegálnak képviselőket - viszont hiába várták, hogy a demokraták visszaszerezhetik az irányítást.

Az már az amerikai elnökválasztás másnapján világossá vált, hogy a republikánusok Trump győzelme mellett viszik a szenátust is. A győzelemmel a republikánusok továbbra is nagy beleszólást kapnak olyan kulcsfontosságú ügyekbe, mint a kormányzati finanszírozás, a külföldi segélyek; de a legfőbb bírói testület tagjait is a szenátussal együttműködésben választja ki és nevezi ki az elnök. Mindezt még a konzervatív többségű legfelsőbb bíróság sem igazán tudja ellensúlyozni.

A többség egyúttal véget vet a demokraták azon reményének, hogy az alsóház mintegy fékként szolgálhat Trump napirendjével szemben: ha a demokraták vették volna át az irányítást a képviselőház felett, vétójoguk lett volna a Fehér Házban. (AP, Guardian)