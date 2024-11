Németország megkezdte a lehetséges óvóhelyek összeírását

Németországban megkezdték azoknak az épületeknek az összeírását, amik óvóhelyként szolgálhatnak a civilek számára egy esetleges támadás esetén – közölte hétfőn a német belügyminisztérium.

photo_camera Fotó: PATRICK PLEUL/dpa Picture-Alliance via AFP

Ahogy az AFP írja, Ukrajna 2022-es orosz inváziója óta egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy Moszkva egy nap NATO-tagállamokat is célba vehet. Októberben a német hírszerzés arra figyelmeztetett, hogy Oroszország 2030-ra valószínűleg képes lesz támadást indítani a NATO ellen.

A belügy most közölte, hogy az óvóhelyek listáján metróállomások, parkolók, középületek, de magánkézben lévő ingatlanok is szerepelnek, és a tervek szerint egy mobilos applikáción keresztül lehet majd tájékozódni a pontos helyekről. Arról is szó esett, hogy az embereket arra is ösztönözni fogják, hogy alakítsák át pincéiket és garázsaikat, hogy otthonaikban is létre tudjanak hozni óvóhelyeket.

A 83 milliós Németországban a korábbi 2000 óvóhelyből mára 579 maradt, zömmel a második világháború, illetve a hidegháború idejéből. Ezek 480 ezer ember befogadására képesek.