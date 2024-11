Milliós állami támogatás nyugdíjcélra? Siess, hogy ne maradj le!

Akár 10 millió forinttal növelheti egy nyugdíjmegtakarítási számla lejárati egyenlegét, ha a megtakarító kihasználja a maximálisan elérhető állami támogatást. Persze nem egy összegben fogja megkapni ezt a summát, hanem apránként, feltéve, hogy ő is kiveszi a saját részét az öngondoskodási erőfeszítésből. A Bankmonitor szakértői összeszedték, hogy mit kell tenni a támogatásért.

Ki ne szeretné az olyan lehetőségeket, amikor nem neki kell befizetnie az államkasszába, hanem kivételesen ő kaphat onnan némi adóvisszatérítést? Pontosan erre kínálnak alkalmat az öngondoskodási célú megtakarítások – amelyeknél most egy fontos határidő közeledik.

Kiszámoltad már valaha, hogy mennyi SZJA-t fizetsz?

A kellemes alaphangulat megteremtéséhez érdemes kiszámolni, hogy egy év alatt mennyi személyi jövedelemadót fizetsz be az államnak. Tegyük fel, hogy pont a magyar mediánbért keresed, amely 2024. szeptemberben bruttó 519 500 forint volt. Ennek az SZJA-tartalma 15%, azaz havi 78 ezer forint – eltekintve az esetleges kedvezményektől. Vagyis egy év alatt már 935 ezer forint adóról beszélünk!

Még magasabb érték adódik, ha az átlagbérből indulunk ki. Idén januártól szeptemberig 633 500 forint volt a bruttó átlagkereset, amelyből ugyancsak 15% SZJA-t, azaz havi 95 ezer forintot kell befizetni az államkasszába. Egy év alatt ez bizony már 1,14 millió forintot jelent...

Segíts magadon, akkor az állam is megsegít!

Jó hír, hogy a befizetett személyi jövedelemadóból minden évben visszakapható egy bizonyos összeg, de maximum 280 ezer forint. A pénzt azonban nem „puszira” adják: azok vehetik igénybe az adóvisszatérítést, akik rendelkeznek valamilyen öngondoskodási célú megtakarítással.

Jelenleg az alábbiak az államilag támogatott megtakarítások:

Egészségpénztár (max. 150 ezer Ft) Önkéntes nyugdíjpénztár (max. 150 ezer Ft) Nyugdíjbiztosítás (max. 130 ezer Ft) NYESZ (max. 100 ezer Ft)

Látható, hogy két alapvető öngondoskodási célt támogat pénzzel a magyar állam: egyrészt az egészségmegőrzést, másrészt a nyugdíjcélú előtakarékosságot.

Fontos, hogy a megtakarítási szerződések halmozásával a visszakapható összeg nem korlátlan: mindösszesen legfeljebb évi 280 ezer forint adóvisszatérítésben lehet részesülni. Aki például mind az egészségpénztárat, mind a nyugdíjbiztosítást „kimaxolja”, ő pont 280 ezer forint adót kaphat vissza. Ezen felül hiába fizetne be egy 3. típusú szerződésre is, arra már nem kapna támogatást.

Akár 10 millió forintot jelenthet az állami támogatás!

A visszakapható adó mértéke megegyezik az adott naptári évben teljesített öngondoskodási célú befizetések 20%-ával. Aki például szeretné zsebre tenni az önkéntes nyugdíjpénztári tagoknak járó maximális (évi 150 ezer forintos) adóvisszatérítést, neki ehhez évente 750 ezer forintot (havonta 62 500 forintot) kell félretennie a megtakarítási számláján.

Az állami támogatás önmagában is jelentős tétel, de az évek múlásával a befektetési hozamoknak köszönhetően még nagyobbra hízik. Aki például 25 éves korában elindít egy önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítást, és minden évben elhozza a lehető legnagyobb összegű (150 ezer forintos) adóvisszatérítést, ő mai értéken (!) 97 millió forinttal mehet majd nyugdíjba. Ebből 33 millió forintot tesznek ki a saját befizetései, 53,5 millió forintot a reálhozamok, és további 10,6 millió forintot az állami támogatás és annak hozamai.

A számítások során 8%-os nominális hozamot és 3,5%-os inflációt feltételeztünk, amelyek együtt kb. 4,3%-os reálhozamot eredményeznek.

Persze akkor sincs okod szomorkodni, ha 35 évesen kezded a nyugdíj-előtakarékosságot. Ez esetben az önkéntes nyugdíjpénztári SZJA-visszatérítés kimaxolásával 6,5 millió forintnyi nyereségre tehetsz szert, miközben a saját befizetéseidből 24,1 millió forint, a reálhozamokból pedig 25,0 millió forint gyűlhet össze. Ezáltal nyugdíjas korodra egy igen csinos, 55,7 millió forintos megtakarítással rendelkezel majd.

Ezek a végösszegek természetesen mai értéken értendők, azaz inflációval már korrigálva vannak.

Siess, hogy ne maradj le az idei támogatásról!

Az öngondoskodási célú adóvisszatérítés kapcsán az idő most kritikus tényező: a 2025-ben kiutalt támogatásokat a 2024-ben teljesített befizetések alapján határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy ha jövőre szeretnél utalást kapni a NAV-tól, akkor még idén be kell fizetned a megtakarítási számládra a kívánt összeget.

Az év végének közeledtével tehát egyre sürgetőbbé válik a kérdés. Az sem okoz feltétlenül problémát, ha eddig elhanyagoltad a kérdést, és ebben az évben még egyáltalán nem is takarítottál meg pénzt. Ilyenkor megteheted, hogy novemberben vagy decemberben teljesítesz egy nagyobb összegű befizetést, és ezzel szerzel jogosultságot a támogatásra. Ha viszont lecsúszol az év végi határidőről, és csak 2025-ben fizetsz be, akkor elveszítesz egy évet, és legkorábban csak 2026-ban kaphatsz támogatást!

Jó hír, hogy az adóvisszatérítés azok számára is elérhető, akik még egyáltalán nem is rendelkeznek öngondoskodási célú szerződéssel. Ha te is közéjük tartozol, akkor számodra az a megoldás, hogy még idén elindítasz egy egészségpénztári vagy egy nyugdíjcélú megtakarítást, és befizetsz a számládra egy tetszőleges összeget. Ezt követően nincs más dolgod, mint várni az idei befizetéseid 20%-ával megegyező összegű utalást, amely az adóbevallás benyújtását követően fog megérkezni a számládra.