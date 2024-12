Eljött Schmidt Mária kora

„Kérdés, vajon kívánatos-e, hogy a Schmidt Mária által vezetett nagytőkés csoport a háttérben átvegye a Fidesz tényleges vezetését”

– írta a Magyar Nemzet a 2007-es, legendás, eredetileg álneves, mostanra már szerző nélküli, Schmidt Mária ante portas? című cikkében.

A válasz mára eldőlt: ha a párt vezetését nem is vette át, vitathatatlanul Orbán Viktor egyik legbefolyásosabb ideológusává vált a Terror Háza Múzeum 71 éves főigazgatója. Amellett, hogy üzleti ügyekben nem lehet panasza, és a MOL – Új Európa Alapítványban is hiperaktív, a miniszterelnök is rendszeresen magával visz a külföldi útjaira, miközben az emlékezetpolitikától a valóságértelmezésig mindenhol számíthat rá. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint Schmidt Mária novembere.