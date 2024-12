Kövér László: Magyar Péter rosszabb, mint Gyurcsány Ferenc

„Mi nem gyűlölünk senkit se. Én még Magyar Pétert sem gyűlölöm, pedig sokkal rosszabb, mint a Gyurcsány. Azt hittem, hogy annál nincs lejjebb, de hát ez egy tanulság: mindig van lejjebb” – mondta a Telex tudósítása szerint Kövér László, az Országgyűlés elnöke a fideszes országjárás Bács-Kiskun megyei rendezvényén.

Kövér szerint Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter összefog majd a választásra, mert a Tisza Párt elnöke pontosan ugyanazt a politikát folytatja, mint Gyurcsány, és Magyart még zsarolni sem kell, magától is egy hülye gazember. „Minden nekünk fontos kérdésben a nemzetellenes álláspontot vallja. Hogy miért? Azért, mert annyira gyűlöl mindenkit magán kívül – én erre tenném a voksomat –, vagy valami más oka van rá, nincs jelentősége a mi szempontunkból” – mondta Kövér.

A házelnök arról is beszélt, hogy a demokráciában el kell magyarázni az embereknek, hogy a választás nem vicc, mert ha annak tekintik, könnyen úgy járhatnak országosan, mint „a legnívósabb, legmagasabban kvalifikált polgári közösséggel bíró XII. kerület”, ahol „megválasztottak egy drogos csövest, meg a bandáját”. (Kovács Gergelyt, az MKKP elnökét nevezte drogos csövesnek.)

photo_camera Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Fidesz országos választmányának elnöke és Bányai Gábor fideszes országgyűlési képviselő, képviselőjelölt a Fidesz-KDNP kampánynyitó rendezvényén a Bács-Kiskun megyei 5. számú országgyűlési egyéni választókerületben a kiskunhalasi Városi Filmszínházban 2022. február 15-én. Fotó: Botos Tamás/444

Egy felszólaló arról beszélt, hogy a Fidesz és a kormánypárti média is felemelte Magyar Pétert azzal, hogy olyan sokat foglalkoznak vele, de Kövér nem értett egyet. Szerinte nem amiatt rajonganak sokan Magyarért, mert a jobboldali médián keresztül ismerték meg, hanem a rajongóknak tök mindegy, mi történik, így volt ez korábban a szocialisták idejében is. Felidézett egy korábbi mondást: „Ha Horn Gyula személyesen lövetne közéjük, akkor is a szocialistákra szavaznának. Ez az embertípus létezik. Itt van közöttünk, mindig is itt volt, itt is lesz” – mondta, de a következő mondatával egyértelművé tette, hogy nem a fideszesekre gondol: „Most éppen Magyar Péterért rajong.”