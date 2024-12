A II. kerület forgatott egy viccvideót arról, hogy a Mikulás használja a játszótéri játékokat, mire valaki feljelentést tett garázdaságért

Vicces, vagy hát annak szánt videót tett ki a Facebookra a II. kerületi önkormányzat még Mikulás napján arról, hogy a térfigyelő kameráik felvették a Mikulást, ahogy "garázdálkodik" a kerület egyik játszóterén. Kiüríti a postaládát, amelyben a neki írt levelek vannak, ugrál a csak gyermekek által használható trambulinon és ilyesmi. Őrsi Gergely polgármester a posztban arra kérte a Mikulást, hogy viselkedjen rendesen.

Valaki viszont úgy döntött, hogy nem elég csak úgy megkérni a Mikulást ilyesmire, úgyhogy feljelentést tett a rendőrségen garázdaság és rongálás miatt.

Ezt is Őrsi Gergely posztolta a II. kerületi rendőrség tájékoztatására hivatkozva. Azt is írta, hogy a Mikulás inkognitóját megőrizve ő, Őrsi vállalja a felelősséget, a Mikulás számíthat a kerület jogsegélyszolgálatára. Hozzátette azt is, hogy bár a játszótéri játékok használata a Mikulás termetével a szabvány szerint nem megengedett, az általa használt játékokban kár nem esett.