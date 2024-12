Az EU szankciókat helyezett kilátásba, az Egyesült Királyság pedig korlátozza kapcsolatait a grúz kormánnyal

Előbb David Lammy külügyminiszter, majd Pawel Herczynski, az EU Grúziába delegált nagykövete jelezte, hogy szankcionálni tervezik a grúz kormányt az országban zajló tüntetések kezelése miatt. Az Egyesült Királyság korlátozni fogja kapcsolatait a grúz kormánnyal, és megszünteti a védelmi együttműködést – jelentette ki a fő diplomata. „A jelenlegi események fényében az Egyesült Királyság azonnal felfüggeszti a grúz kormánynak nyújtott programtámogatásokat, korlátozza a védelmi együttműködést, és minimalizálja a kapcsolattartást a Grúz Álom kormányának képviselőivel, amíg meg nem szűnik az európai demokratikus normák és szabadságjogok eltiprása” – mondta Lammy egy nyilatkozatban.

photo_camera Grúz rendőrök gázmaszkban és könnygáz-felhőben. Fotó: Irakli Gedenidze/REUTERS

Pawel Herczynski az EU képviselőjeként pedig újságíróknak azt mondta: „Az, ami az elmúlt 12 napban Grúziában történt, egyértelműen szankciókat indokol, és tudomásom szerint már folyamatban van a szankciók előkészítése.” Tudomása szerint Brüsszel december 16-án ismertethet egy ilyen, Grúziát érintő szankciós csomagot. Az október végi grúz választásokat simán nyerte a kormányzó Grúz Álom párt, az ellenzék, a köztársasági elnök és nemzetközi megfigyelők azonban súlyos választási visszaélésekről beszélnek. Az országban november vége óta vannak komoly tüntetések, amelyek azután törtek ki, hogy a Grúz Álom párt bejelentette, hogy 2028-ig felfüggeszti az EU-csatlakozási tárgyalásokat.

photo_camera Ez a novenber 30-i tüntetés, amelyen sok ezren vettek részt Tbilisziben. Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP

A döntés felháborította a Dél-Kaukázusban található ország lakosságát, ahol az EU-csatlakozás eszméjét támogatja a többség. Több mint száz aktív grúz diplomata írt alá egy nyílt levelet, amelyben bírálják a kormány döntését, és több grúz nagykövet lemondott tisztségéről.

A tüntetések és az erre adott reakciók egyre erőszakosabbak. Ennek felkavaró példája volt, amikor vasárnap élő adásban támadtak a rendszer azonosítatlan, maszkos verőemberei a tüntetésekről forgató stábra.

Erről Pawel Herczynski EU-s nagykövet azt mondta: „Hadd mondjam el hangosan és világosan az Európai Unió nevében, hogy látjuk az utcákon lévő embereket, halljuk a hangjukat, és megdöbbent bennünket az erőszak. Úgy gondolom, hogy az EU fővárosaiban és intézményeiben is eljutottunk arra a pontra, hogy cselekednünk kell.” Egy ilyen, Grúziát érintő szankciós csomag érvényesítése azonban már csak azért is kérdéses, mert azt vélhetően minden tagországnak támogatnia kellene. Magyarország ebben is különvéleményen lehet, hisz Orbán Viktor a grúziai választás másnapján Tbiliszibe utazott és gratulált Irakli Kobakhidze kormányfőnek, a Grúz Álom vezetőjének, akit aztán meg is hívott a budapesti csúcstalálkozóra.

(Reuters, Reuters)