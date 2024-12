Kiabált az újságíróknak a manhattani gyilkossággal gyanúsított férfi, miközben vitték be a bíróságra

Narancssárga rabruhában vitték a pennsylvaniai bíróságra Luigi Mangione, aki a gyanú szerint múlt héten Manhattan belvárosában fényes nappal agyonlőtte a UnitedHealthcare, az USA legnagyobb egészségbiztosítási cégének vezérigazgatóját, Brian Thompsont.

Amikor kiszállt a kocsiból, kiabálni kezdett az újságírók felé.

link Forrás

Hogy pontosan mit mondott, azt nem lehetett érteni, a BBC és a CNN is csak foszlányokat hallott.

A férfi azt kiabálhatta, hogy „ez teljesen elrugaszkodott, és sérti az amerikai emberek intelligenciáját.”

Mangione kiadatási tárgyalásra érkezett: a gyilkosság miatt csak New York államban emelhetnek ellene vádat – ott, ahol elkövette azt -, ezért kell kiadnia őt a másik államnak, ahol elfogták. A kérelem már megérkezett.

Pennsylvaniában csak olyan kisebb súlyú ügyek miatt állhatna bíróság elé, mint hamis személyi igazolvány használata, hamisítás és illegális fegyvertartás.

Mangione küzd a kiadatás ellen - az ügyvédje meg is támadja azt -, de minden bizonnyal hiába. A pennslyvaniai ügyész arról beszélt, a New York-i büntetőeljárás elsőbbséget élvez, és nem áll szándékukban késleltetni a kiadatást. Eddig annyit tudni, hogy a bíró megtagadta, hogy óvadék ellenében szabadlábra helyezzék a férfit. A tudósítások szerint a tárgyalóteremben Mangione keze és lába is össze volt bilincselve, a gallérja zilált volt (befele, mikor kiabált, a falhoz nyomták, lehet, ezért). A tárgyalóteremben kétszer szólalt meg, egyszer az eskütételkor, amikor a bírónak azt mondta, igen, másodszor pedig akkor, mikor megkérdezték, hogy megértette-e a letartóztatás megtagadásához való jogát. Erre is igennel felelt.

Közben kiderült, New York kormányzója, Kathy Hochul azt tervezi, hogy kiadatási parancsot nyújt be Luigi Mangione átszállítása érdekében.

(BBC, CNN)