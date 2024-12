Lázár János: Nincs félnivalóm, legrosszabb esetben földműves leszek

Lázár Jánost nem frusztrálja, hogy Orbán Viktor olyan hagyományosan konfliktusos területet bízott rá, mint a közlekedés – mondta év végi interjújában az építési és közlekedési miniszter. Szerinte azért kapta ezt a feladatot, mert a politikában egyre többen vannak, akik szerint csak a percepciót kell uralni, a látszatról folyik a diskurzus, de sokkal kevesebben vannak azok, akik ténylegesen meg is akarják változtatni a valóságot. Saját bevallása szerint márpedig ő pont olyan, aki a valóságot akarja megváltoztatni, a rossz rendszereket jóvá tenni.

Ő egyébként azt szeretné, hogy „az utasról szóljon ez a történet, ne a közlekedési szakemberek nünükéiről”. Szerinte ezzel az álláspontjával „bizonyos belvárosi érdekkörök” érdekeit sértette is.

Tervei szerint a pozitív változások eredményeit már 2025-ben látni fogják az utasok.

Az építésügyről elmondta, szerinte ezen a területen is sok eredményt ért el, fellépésével viszont a hazai ingatlanfejlesztők érdekeit is sértette, előírta például, hogy 10 százaléknál többet nem kereshetnek a beruházásokon.

Lázár reménykedik abban, hogy sok aktív éve van még, de nem tudja, hogy Orbán 2026 után is számít-e majd rá. Félnivalója azonban nincs, tudását a politikán kívül is tudja hasznosítani, „legrosszabb esetben” majd földműves lesz. (via Telex)