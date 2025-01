Nem ért véget velük – hatalmasat robbant a Blake Lively-Justin Baldoni-zaklatási ügy

2022 végén zárult le végleg az Amber Heard-Johnny Depp per, és két teljes évet bírtunk ki hasonló pereskedések és bírósági ügyek nélkül. 2024 utolsó napján azonban Justin Baldoni színész/rendező 250 millió dolláros rágalmazási pert indított a New York Times ellen, miután karácsony előtt közöltek egy cikket, amiben arról írtak, hogy Blake Lively szexuális zaklatással vádolja Baldonit és egy másik kollégáját, akivel a 2024 nyarán bemutatott It ends with us/Velünk véget ér című – egy párkapcsolati erőszakról szóló – filmen dolgoztak. A cikkben állítólagos levelezésekből és üzenetekből is idéznek, miszerint lejáratókampányt indítottak Lively ellen, ám Baldoni és a többi felperes szerint a New York Times kontextus nélkül közölt kiragadott szövegeket, hogy a színésznő csapatával együttműködve megtévessze olvasóit. De leginkább az a problémája, hogy szerinte a NY Times Lively oldalára állt, vele szimpatizál, egyoldalú, neki kedvező cikket hozott le.

Hogy mennyire lesz sikeres az egyébként Kaliforniában beadott kereset, az több szempontból is kérdéses, ugyanis elfogultság miatt nem valószínű, hogy elítélik a lapot, másrészt Kaliforniában a SLAPP-ellenes törvények (SLAPP: Strategic Lawsuits Against Public Participation/Közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek) arra ösztönzik a bírákat, hogy visszadobják a szólásszabadságot sértő ügyeket. Ezen felül Baldoninak kell kifizetnie a NY Times jogi költségeit, ráadásul a lap a szövetségi bíróság elé viheti az ügyet, és azonnali fellebbezést nyújthat be, vagyis egyhamar nem lesz itt tárgyalás.

Na, és most, hogy belemásztunk a közepébe, ideje megnézni az elejéről, hogy mi ez az egész, ki az a Justin Baldoni, ki az a Blake Lively, hogyan lett ez egy újabb „he said, she said”-ügy, és miként jutottunk el ismét odáig, hogy megint azon kell vitázni, hogy ki szerint mi számít szexuális zaklatásnak.

(A „he said, she said” magyarul azt jelenti, hogy „az egyik ezt állítja, a másik meg azt”, de viszonylag fontos része az is, hogy az egyikőjük férfi, a másik pedig nő.)