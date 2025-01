Orbán Ráhel vagy a gyomaendrődi asztrológus tudja jobban, hogy mit hoz 2025?

Új év, új lehetőségek! 2025-től sokan várnak sokat, annyira, hogy az ember csak kapkodja a fejét: akkor most milyen év is lesz az idei?

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint például a családok és a vállalkozások éve lesz 2025. Ez jó hír, főleg annak tükrében, hogy már 2018 is a családok éve volt, és milyen sokra vittük: akkor még Novák Katalin és Balog Zoltán jelentették be nagy lendülettel, hogy szuper lesz minden.

photo_camera Novák Katalin 2017. decemberében hirdette meg a családok évét 2018-ra, Balog Zoltánnal, aki a képen nem látszik

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Novák és Balog példájából kiindulva a családok évének meghirdetése kevéssé jó ómen, de ez legyen Nagy Márton problémája.

A gazdaság kevéssé acélos helyzete mindannyiunk problémája, ezért is kaphatták fel sokan a fejüket, amikor a lefelé tartó mutatók ellenére Orbán Viktor miniszterelnök decemberi nemzetközi sajtótájékoztatóján azt találta mondani, hogy „2025 a magyar gazdaság nagyszerű éve lesz”. Igaz, a miniszterelnök azt is ígérte, hogy idén repülőrajtot veszünk (ez leginkább Nagy Mártonnak szokott sikerülni), a szóban forgó gazdasági mutatók azonban egyelőre inkább mélyrepülésről szólnak. Mondjuk ahol most vagyunk, onnan nézve egy kis lépés is hatalmasnak érződhetne.

Ehhez Orbán szerint elsőként a háborúnak kell véget érnie, a magyar kormány messiásként várja a január 20-án hivatalba lépő Donald Trumpot, aki eredetileg azt ígérte (többször is), hogy megválasztása esetén 24 órán belül véget vet a harcoknak. Ígéretét azóta 100 napra módosította, de még így is beleférünk 2025-be, és akár igaza is lehet a XII. Század Intézet Mindig péntek című podcastjának, ahol Békés Márton és Deák Dániel arról beszélgetett Bíró Andrással, hogy az ide a béke és a patrióták éve lesz (teljes előrejelzésük itt megtekinthető).

photo_camera Orbán Balázs iránt érdeklődés mutatkozik 2024 júniusában Fotó: Molnár Kristóf/444

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint viszont 2025 „a tisztánlátás éve lesz”, a gazdaság terén pedig „beköszönt a békeév”. Miben kell tisztán látni, hova tovább, Magyarország?

„Tisztán és világosan látszik, hogy az út egy erős, magabíró, gazdagodó és szuverén Magyar­ország felé vezet” – nyugtatott meg mindenkit Orbán Balázs.

Áder János volt köztársasági elnök kevésbé derűlátó, szerinte 2025 a „mélyreható változások éve lehet”. Áder a klímaváltozás lehetséges hatásairól és kihívásairól értekezett a saját podcastjában, amelyben az élelmiszer-ellátás nehézségeitől az új vírusok megjelenésén át az emberi egészség és élet nagy kérdéseiig sok minden felmerült.

Áder Jánossal nagy összhangban Balázs Irén gyomaendrődi kínai asztrológus is úgy véli, hogy 2025-ben mélyreható változások várnak ránk, „elsősorban a gondolkodásunkban, meggyőződéseinkben, hozzáállásunkban”. Ő viszont mindezt nem a klímaváltozás hatásaiból, hanem az év energiamintázatából szűrte le. Egyébként az idei a kígyó éve. Vagy a Vénusz éve. vagy a 9-es szám éve.

photo_camera Lázár János utasokra gondol Fotó: Kristóf Balázs/444

Globálisan kevéssé ambiciózus, a magyar tömegközlekedők szempontjából ellenben grandiózus vállalást tett Lázár János:

2025 az utasok éve!

Annyiban biztosan igaza van a miniszternek, hogy az utasok idén már a saját lábukra állak (és miután lerobbant a vonat, begyalogoltak a következő állomásra).

Ha már saját láb: Orbán Ráhel is elmondta, szerinte minek az éve lesz az idei.

„A 2025-ös év mérföldkő, hiszen a 21. század első negyedének utolsó éve lesz, számunkra pedig a BDPST Group alapításának tizedik évfordulója. Bár az eltelt évtizedet gyakran kihívások és váratlan események formálták, 2025-ben továbbra is a hosszú távú terveink mentén haladunk, amelyeket tíz év tapasztalata erősít.”

A miniszterelnök leánya szélesebb kitekintésben úgy látja: „2025 világszinten a hit, a szeretet és a béke éve lesz, és egyben meg­győződésem, hogy ezek az értékek irányíthatják a világot egy jobb és emberibb jövő felé.”

photo_camera Orbán Ráhel szélesebben kitekint Fotó: Orbán Ráhel/Instagram

Maradva a hit vonalán: „2025 a református egyházban az ifjúság szolgálatának éve” – tudatta a Magyarországi Református Egyház. A tavalyi év (azon belül is a kegyelmi botrány és Balog Zolán abban játszott szerepe) tükrében merész vállalásnak tűnik az ifjúság felé fordulni, mindenesetre a cél „az egyházat 2024-ben ért megrázkódtatások után a sikeres megújulás”. Hajrá.

Mi lesz még?

Utóbbit fontos tudni, a többiből mindenki választhat ízlés szerint.

Címlapkép: Kiss Bence/444