Leszinkronizálták a magyar mémeket, így mostantól a külföldi barátaid is megtudhatják, hogy mi folyik Gyöngyösön

A kereskedelmi televíziók és az internet megjelenése óta a magyar nyelv és kultúra fontos részét képezik azok a népmesei hősök, akik különböző mémek és virális aranyköpéseik után az egész országban ismertek lettek. Generációk tudják szó szerint idézni a Mónika show szereplőit vagy memoriterként felmondani Morvai Krisztina és Leonidász párbeszédét a durandai nyomornegyed széléről.

Eddig ezek a videók a nyelvi korlátok miatt sajnos nehezen törhettek ki a Kárpát-medencéből, de különböző mesterséges intelligencia-alapú szoftvereknek és ügyes mémgyárosoknak köszönhetően végre megoszthatjuk őket a nagyvilággal. Ezek a programok nemcsak lefordítják angolra a magyar szöveget, de sokszor még a szájmozgást is hozzáigazítják az új szinkronhoz.

Botos Ágnes és Csipkés Zoltán szócsatája például úgy lett az egyik leghíresebb Mónika show-epizód, hogy igazából sosem került adásba az RTL-en. A kiszivárgott felvétel angolra szinkronizált verziója viszont már egészen úgy hangzik, mint egy jelenet a Ponyvaregényből, Csipkés Zoltán orgánuma egy kicsit még hasonlít is Samuel L. Jackson hangjára.

A Pápai Városi Televízió 1996-ban készült riportjában Kolompár Sándor próbálta elmagyarázni több-kevesebb sikerrel, hogyan fordultak segítségért Polgár Jenőhöz a pápai polgármesteri hivatalban, miután összedőlt a házuk. A jelenetet mostantól a távoli vidékekről érkezett barátaink is élvezhetik.

A tragikus sorsú gyöngyösi férfi, Rafael László összeomlását szintén a helyi televízió kamerái rögzítették, tőle származik az elhíresült „Mi folyik itt Gyöngyösön?” szállóige is.

A „Dongalába van a kisfiamnak, ide orvosi papír nem kell, a tények magukért beszélnek!” pedig valahogy úgy van tört-angolul, hogy:

My son has a clubfoot, no medical papers are needed here, the facts speak for themselves!

Pepsi Béla eredeti videóját már több mint 4,4 millióan láttak a YouTube-on, ahol bemutatja különleges találmányát, a biciklijére szerelt borosüveget a szuper hosszú szívószállal, amivel menet közben is tud alkoholt inni. Bár a KRESZ nem tiltja a szeszes ital fogyasztását kerékpározás előtt, azt fontos megjegyezni, hogy vezetésre alkalmatlan állapotban továbbra is tilos így közlekedni. Same in English:

A Szipus Alfonzról és a közterületen történő, bódító hatású szerek fogyasztásáról szóló riportfilm szinkronizált verziójából megtudhatjuk, honnan szerezte az akkor 18 éves Alfonz a hígítót:

From the big pharmacy!

2012-ben Morvai Krisztina, akkor még jobbikos EP-képviselőként kereste fel a Gyöngyösön található, Duranda néven elhíresült szegregátumot. Itt helyi roma fiatalok hülyítették őt dögevő kannibálokról szóló mesékkel és rapszövegekből vett idézetekkel, majd vitáztak a bokszolásban rejlő karrierlehetőségekről. A találkozásnak számos feldolgozása jelent meg azóta az interneten, létezik például animeverzió japánul, de angol felirattal, de egészen mostanáig kellett várnunk a hiteles angol átiratra.

How many sleepless nights did you cause for the people of Kardoskút? - tette fel a kérdést a Mónika show egyik vendége a gyújtogatással vádolt férfinak, mielőtt teli erőből pofon vágta őt. Itt azért már érezni, hogy még az AI sem érti mindig tökéletesen, pontosan mit is kéne lefordítania, de ha így halad a technológia, hamarosan a világ összes országában anyanyelvi szinten élvezhetik a 2000-es évek népszerű magyar kibeszélőműsorát.

Végre az egész világ megtudhatja, mi újság van a tóparton, tópartokon:

Illetve érteni fogják azt is, hogy azbesztmegbaszta:

És természetesen már Damu Roland kiakadását is élvezhetjük világnyelven:

Boldog magyar kultúra napját!