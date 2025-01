Egekbe szökő infláció: jóval drágább lesz megmászni a Mount Everestet

Közel egy évtized után először fog drágulni a világ legmagasabb hegyének megmászása, miután Nepál bejelentette, hogy jelentősen megemelik a Mount Everest mászásáért fizetendő összeget.

photo_camera Fotó: PRAKASH MATHEMA/AFP

A szerdai bejelentés értelmében szeptembertől azoknak, akik ezentúl csúcsszezonban (azaz amikor mászáshoz leginkább megfelelőek az időjárási körülmények) akarják megmászni a hegyet, az eddigi 11 ezer dollár helyett 36 százalékkal többet, 15 ezer dollárt kell fizetniük. (Forintban ez jelen árfolyam mellett 5,9 millió.)

Akik az áprilisi-májusi csúcsszezonon kívül vágnának neki a hegynek, azoknak szintén többet kell fizetniük: szeptembertől novemberig 7500 dollárt, míg decembertől februárig 3750 dollárt.

Nepál GDP-jének jelentős részét, mintegy 4 százalékát teszi ki a hegymászásból és hegyi turizmusból érkező bevétel, ugyanakkor a hegymászószakértők (?) régóta kritizálják a nepáli kormányt, hogy túl sok embert engednek fel a hegyre. A kormány amúgy évente kb. 300 engedélyt ad ki. A BBC szerint az nem világos, hogy az áremelkedés elég lesz-e majd ahhoz, hogy visszavesse az érdeklődők számát.

2024 áprilisában a nepáli legfelsőbb bíróság is arra utasította a kormányt, hogy korlátozzák a kiadott engedélyek számát, mert a hegy kapacitását muszáj tiszteletben tartani. Minden évben téma az is, hogy mennyire sok szemetet hagynak maguk után a hegymászók: a nepáli hadsereg által végrehajtott tisztítási akciók során több tonna szemetet és több holttestet is találtak.