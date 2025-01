Szíjj Lászlóé lett a balatonboglári kemping

A Balaton környékét az elmúlt évtizedben fokozatosan egyre jobban bekebelezte a NER, most pedig egy újabb ikonikus terület került a körbe a legújabb tulajdonosának köszönhetően. A balatonboglári Sellő kemping története meglehetősen kacifántos, főleg a legutóbbi fejezet, hiszen az elmúlt négy évben (2020 és 2024 között) kézről kézre járt a cég, míg végül tavaly novemberben kikötött a feltehetően végső, és ezen idő alatt az ötödik tulajdonosánál.

Az ingatlant birtokló Terebezd Trade Kft.-nél már 2023 óta a Minerva Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. szerepel a cégkivonatban tulajdonosként, és ezt a jogállását mint bizalmi vagyonkezelő szerezte meg. Ez azt jelenti, hogy bár a Minerva Szíjj László vagyonkezelő cége, egyáltalán nem biztos, hogy valóban ő lenne a Terebezd Trade tulajdonosa is. Szimplán a valódi tulajdonos – feltehetően azért, mert láthatatlan akart maradni – a Minerva vagyonkezelésébe adta a céget. Így a valódi tulajdonosról mindig a bizalmi vagyonkezelői szerződés árulkodik. Tavaly november 29-én azonban ismét a Minerva Bizalmi Vagyonkezelőt jegyezte be tulajdonosként a cégbíróság, amiből változásra lehet következtetni. És valóban ez is történt.

A cégbíróságra leadott bizalmi vagyonkezelői szerződésből ugyanis kiderül, hogy már nem a fideszes volt bajai polgármester, Fercsák Róbert a cég, és így a balatonboglári Sellő kemping tulajdonosa, hanem pont az, aki elsőre is látszik, vagyis Szíjj László.

photo_camera Szíjj László BL-döntőről hazafelé jövet, Ferihegy 2024. június 02. Fotó: Kristóf Balázs/444

Kézről kézre

Eredetileg állami tulajdonban volt a kemping, 2020-ban azonban megváltak tőle. Az ingatlant 1 milliárd forintért a Terebezd Trade Kft. vette meg, ami akkor még a főként az agráriumban érdekelt, az egyik leggazdagabb magyarhoz kötődő Claessens Csoport része volt. Hogy mi volt a vásárlással a szándék, az nem teljesen világos részben a teljesen eltérő turisztikai irány miatt sem, részben pedig azért, mert mindössze egy hónapig volt a kft. a Claessens tulajdonában.