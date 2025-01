Jogvédők szerint a bolgár hatóságok akadályozták három menekült tinédzser mentését, akik végül halálra fagytak

A bolgár hatóságokat azzal vádolják, hogy ignorálták a segélyhívásokat és ezzel megakadályozták három egyiptomi tinédzser megmentését, akik végül halálra fagytak decemberben a bolgár-török határ közelében.

photo_camera Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV/AFP

A két humanitárius szervezet – a No Name Kitchen (NNK) és a Collettivo Rotte Balcaniche (CRB) – által összeállított dokumentumok fényképeket és tanúvallomásokat is tartalmaznak, ezek szerint a határrendőrség megtagadta a fiúk megmentését, és megakadályozta az aktivisták mentését.

Az NNK és a CRB azt állítja, hogy először 2024. december 27-én reggel kaptak értesítést arról, hogy egy jótékonysági szervezetek által létrehozott segélyvonalra hívások érkeztek, ami szerint három tinédzser „közvetlen életveszélyben” van. A GPS-koordinátákat is megadták hozzájuk, az aktivisták pedig többször hívták a segélyhívót, de a bolgár határrendőrség állítólag akadályozta a szervezetek mentési kísérleteit.

A 17, 16 és 15 éves fiúkat végül holtan találták, körülöttük „kutyamancs- és bakancsnyomokkal”, ami a jelentés szerint „arra utal, hogy a határőrség már megtalálta őket, talán még életben vagy már holtan, de úgy döntöttek, hogy otthagyják a hidegben”.

A helyszínre később visszatérő aktivisták közül az egyik azt mondta, hogy a kép örökre „beleégett” az emlékezetébe. Az egyik fiú holttestét egy állat már részben megette.

A menekült tinédzserek halála után az NNK és a CRB „független, hivatalos vizsgálatot” követelt „a bolgár hatóságok által elkövetett rendszerszintű erőszak és hanyagság”, valamint „az úton lévő emberekkel szembeni megalázó bánásmód” miatt.

A bolgár belügyminisztérium szerint a határőrök időben reagáltak a bajba jutott tinédzserekről szóló jelentésekre, és „azonnal” járőröket küldtek, de a holttesteket végül az eredetileg megadott koordinátáktól eltérő helyen találták meg. (Guardian)