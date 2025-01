Schadl György megváltaná a bíróság által lefoglalt ékszereit, autóit, kisrepülőjét és kishajóját

Kedden folytatódott a Fővárosi Törvényszéken a végrehajtói kar korrupcióval vádolt elnöke, Schadl György és Völner Pál miniszterhelyettes-államtitkár pere, ahol Schadl indítványozta, hogy megválthassa a hatóságok által az eljárás során lefoglalt négy személyautóját, motoros kishajóját, repülőgépét és banki széfből lefoglalt értéktárgyait, számolt be a Blikk.

Schadl a lapnak azt is elárulta, hogy pontosan mely tárgyakról van szó.

„Egy 7 éves Audi S8-as, valamint egy 15, egy 17 éves és egy 31 éves Mercedes van a birtokomban. A közel ötven éves repülőt 5 millió forintért vettem tíz éve, jelenleg üzemképtelen” - mondta Schadl.

Az ékszerek jelentős részéről azt mondta, hogy azok családi emlékeket képeztek, például közte vannak a feleségének azon ékszerei, amelyeket a szüleitől kapott érettségi ajándékként.

„Összességében úgy kalkuláltam, hogy az autók, repülő, kishajó és az értéktárgyakért összesen mintegy 30 millió forint körüli összeget kell majd befizetnem. A bíróság által kirendelt szakértő fogja ezek értékét megállapítani” - mondta.

Októberben számoltunk be arról, hogy vagyonvisszaszerzési eljárást folytatott a Készenléti Rendőrség hivatala Schadl György kisrepülőjéért és kishajójáért, ugyanis a bíróság korábbi felszólítása ellenére sem volt hajlandó Schadl elárulni, hogy hol van a négy autó, a kisrepülő és a kishajó tárolási helye. A korrupciós per vádlottja azt mondta, amiről nem tudja, hol van, arról nem is tud tájékoztatást adni, amiről pedig tud, azt pedig közölni fogja. A Telex később egyébként megtalálta a Piper típusú, 10 éve megvásárolt kisrepülőt az Esztergom melletti repülőtéren.

Schadl György és 21 társa ellen korrupciós és más bűncselekmények miatt folyik büntetőeljárás. A 444 által részletesen bemutatott Schadl-Völner ügyben a vádirat szerint a végrehajtói kar elnöke százmilliókat, sokszor az osztalék 100 százalékát szedte el azoktól a végrehajtóktól, akiket Völner Pál miniszterhelyettes-államtitkár segítségével neveztek ki. Schadlra tíz, Völnerre nyolc év börtönt kért az ügyészség.

Tavaly november végén újabb vádat emelt Schadl György és három társa ellen a Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása és befolyással üzérkedés miatt. A vádirat szerint Schadl elmulasztotta jelenteni, hogy tudomást szerzett arról, hogy két végrehajtó-helyettes felajánlja a segítségét egy végrehajtójelöltnek, akinek ezért cserébe az iroda osztalékának egy részével kellett volna meghálálnia ezt. A két helyettes ezt Schadl irodájában és Schadl jelenlétében beszélte meg. Bár Schadl utasította őket, hogy ezt az egyezséget bontsák fel, aminek eleget is tettek, az ügyészség szerint jelentenie kellett volna a hatóságoknak a történteket.