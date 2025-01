Moldova megállapodott a szakadár Transznisztriával az első gázszállításról

Megállapodtak Moldova és „Dnyeszter Menti Köztársaság” gázvállalatai az első gázszállításról, így a szakadár térség 3 millió m³ földgázt kap hitelre – közölte a Moldovagaz moldovai állami vállalat Chișinăuban.

Az Európai Unió hétfőn 30 millió eurós sürgősségi segélycsomagot nyújtott, hogy támogassa a Moldovai Köztársaságot a súlyos energiaválság kezelésében. Ennek keretében a Dnyeszter-mellék is gázhoz jut, amivel az ottani erőművet is ellátják, aminek Moldova áramellátásában is fontos szerepe van. Ezt a Dnyeszter-melléki erőművet január óta átállították szénüzeműre, de így is csak január végéig, legfeljebb február közepéig volt elég tartaléka.

photo_camera Egy asszony Tiraszpolban, a szakadár Transznisztria kvázi fővárosában 2014. április 16-án. Fotó: Daniel Mihailescu/AFP

A Moldovába irányuló gázszállítások január eleje óta szünetelnek, miután Ukrajna leállította a tranzitot, a moldovai kormány pedig nem volt hajlandó rendezni a Gazprommal az elfogyasztott üzemanyagért fennálló tartozását, amit az orosz fél 709 millió dollárra becsül. A moldovai és a Dnyeszter menti terület hatóságai szükségállapotot rendeltek el, a helyzet rendezéséig takarékoskodnak az energiával. (MTI)