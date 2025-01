Az igazságszolgáltatást a politika alá gyűrő minisztert rendőrök vitték el a jobboldal propagandatévéjéből

A tévéstúdióban fogták el a rendőrök pénteken a volt lengyel igazságügy-minisztert az interjúja után, miközben ezt lényegében élőben követték a nézők. Zbigniew Ziobro hónapok óta nem volt hajlandó megjelenni a Szejmben a Pegasus-vizsgálóbizottság ülésén, ezért a bizottság végül az előzetes letartóztatását kezdeményezte. A jobboldal politikai üldöztetést kiáltva tiltakozik, és mártírt farag a lengyel igazságszolgáltatást átalakító volt miniszterből, aki a gyanú szerint politikai ellenfelei és ügyészek ellen vetette be az izraeli kémszoftvert.

Ziobro volt a főnöke a Budapestre menekített Marcin Romanowskinak. Mindkettejüknek alapvető szerepe lehetett a Pegasus kémszoftver beszerzésében, amit aztán politikai ellenfeleik és független szereplők ellen vetettek be, akárcsak a Fidesz Magyarországon - erről az összefüggésről a cikkünk végén írunk részletesebben.

De Ziobro egyébként is meghatározó alakja a lengyel jobboldalnak, igaz, Kaczyńskiéknak is meggyűlt velük a baja, amikor koalíciós partnerként jobbról akarta előzni őket. Az biztos, hogy fontosabb figura, mint akik ellen idiáig konkrét eljárásokat indítottak a Tusk-kormány regnálása óta - az, hogy a volt minisztert, aki a maga képére próbálta formálni az egész igazságügyi rendszert, rendőrök viszik el a jobboldal tévéjéből, az amúgy is minden nap Tusk-diktatúrát kiáltó TV Republika stúdiójából, látványos lépés az úgynevezett elszámoltatásban.

2015-től nyolc éven át, a bő egy évvel ezelőtti kormányváltásig volt igazságügy-miniszter, egyben legfőbb ügyész Lengyelországban, a két posztot ugyanis egyesítették a minisztersége alatt. Ő vezényelte le a lengyel igazságszolgáltatási rendszer politikai átalakítását, ami miatt az Európai Bizottság jogállamisági vizsgálatot indított Lengyelországgal szemben, és éveken át visszatartották az uniós támogatásokat.

Kémszoftverek főügyésze

A Ziobro által irányított igazságyügy-minisztériumhoz tartozott az izraeli kémszoftver, a Pegasus beszerzése is, melynek használatáról a tanúk szerint személyesen ő hozta meg a fontosabb döntéseket.

A magyar kormány által is - többek között újságírók megfigyelésére - bevetett Pegasust Lengyelországban 2017-től használták, több mint 500 embert figyeltek meg vele. Bár a Kaczyński által vezetett PiS és jobboldali szövetségesei azt állítják, hogy ezt minden esetben törvényesen tették, az EP vizsgálata szerint a kémszoftver az ellenzék és a kormány kritikusainak szisztematikus megfigyelését célozta.

Ennek Lengyelországban Krzysztof Brejza, Tusk pártjának a kampányfőnöke volt a legismertebb áldozata. Az ő telefonját szintén a Pegasusszal figyeltette meg az igazságügy-minisztérium - így ellopott privát üzeneteit később a jobboldal propagandacsatornájává tett lengyel közszolgálati tévé mutatták be lejárató céllal.

A Pegasussal ellenzéki politikusok mellett ügyészeket, sőt, a gyanú szerint a jobboldali kormánykoalíció tagjait is megfigyelték: az is felmerült, hogy Morawieckit, a PiS miniszterelnökét is, akinek Ziobróval hírhedten rossz volt a személyes viszonya.

A Ziobro vezette ügyészség viselt dolgainak a feltárása a 2023 végén hatalomra jutott Tusk-koalíció egyik fő célpontja az elszámoltatásokban. Adam Bodnar, az ombudsmanból lett mostani igazságügy-miniszter januárban egy 300 oldalas vizsgálati dossziét hozott nyilvánosságra. Összesen 600 ügyet vizsgálnak, melyekben a lengyel kormány szerint a Ziobro-féle ügyészség politikai okokból beavatkozott az ügyek felderítésébe.

photo_camera Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter Krakkóban 2018. október 5-én. Fotó: Artur Widak/NurPhoto via AFP

A lista elég színes: szándékosan elhúzott, majd vádemelés nélkül lezárt nyomozások, független bírák és ügyészek elleni koncepciózus vizsgálatok, vagy a volt miniszterelnök Beata Szydło autóbalesete, melynél a biztonsági emberei szándékosan hazudtak, hogy az ártatlan másik felet hozzák ki felelősnek. A vizsgálat szerint szintén Ziodro ügyészsége mentette meg ideiglenesen a lengyel olajvállalat, az Orlen vezérigazgatóját, az azóta már Budapesten, egy Andrássy úti luxuslakásban bujkáló Daniel Obajteket a korrupciós nyomozások akadályozásával.