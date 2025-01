Legyél te is befektető!

Az értékpapírok világa nem csak a gazdagok kiváltsága, már havi pár tízezer forint rendszeres megtakarítással is érdemes kipróbálni magunkat befektetőként - hirdeti az Erste új kampánya, melynek célja, hogy olyanok is megismerkedhessenek az értékpapírok piacának működésével, akik vagy úgy érezték, hogy mindez nem nekik szól, vagy gondolkodtak már azon, hogy belevágjanak, de az utolsó lépés mindig elmaradt.

Az értékpapír befektetések kereskedelem egyik legnagyobb előnye, hogy lehetőséget kínál a pénzed gyarapítására az inflációval szemben, ráadásul az értékpapírpiac működésének megértése során olyan készségekre tehetsz szert, mint a kockázatkezelés, a hosszú távú tervezés és az elemzőképesség. Ezek az ismeretek nemcsak a befektetések terén hasznosak, hanem az élet más területein is.

Az Erste legutóbbi, nemzetközi kutatásából is tudni, hogy a magyarok 80 százaléka tartja fontosnak, hogy félretegyen, és 84 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy rendelkezik megtakarítással. 2024-ben átlagosan 46 135 forintot tettek félre havonta a megtakarítani tudó magyarok, több mint kétszer annyit, mint öt évvel korábban. És kiderült az is, hogy egyre többen tesznek félre értékpapírban: az ilyen befektetések aránya öt év alatt csaknem megduplázódott, 15 százalékra 8 százalékról.

Hogy a kezdő lépéseket segítse, az Erste a januártól március végéig nyitott értékpapírszámlák esetében új ügyfelének ingyenes értékpapírszámla-vezetést biztosít, ha a megelőző hat hónapban nem volt értékpapírszámlája.

Ezen felül az Erste rendszeres megtakarítási programja, az Erste Future, lehetőséget kínál arra, hogy előre összeállított, mélyebb piaci ismeretek nélkül is érthető és nyomon követhető befektetési csomagok közül választhassanak az ügyfelek, és a választásban egy online kalkulátor is segíti őket. Lehetőség van állandó megbízást is beállítani, azaz havonta folyamatosan kisebb összegeket befektetni, így ez a megtakarítási forma automatizálható, a mindennapok részévé válhat.

„Befektetni mindenkinek lehet, és mindenkinek érdemes. Nem kell hozzá több millió forint induló tőke, de még csak több százezer forint sem, hogy a pénzünket kamatoztassuk. Mindenkinek szüksége van megtakarításra, félretenni azonban önmagában nem elég, a pénzt dolgoztatni, fialtatni kell, hogy ne veszítsen az értékéből – ha eddig nem, az utóbbi évek inflációs időszakából ezt mindenki megtanulhatta. Az Erste azért alakult több mint kétszáz évvel ezelőtt, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a pénzügyi egészség megteremtését. A cél azóta sem változott: nem kell vagyonosnak lenni ahhoz, hogy részesedjünk a banki szolgáltatások előnyeiből, be tudjuk fektetni a megtakarításunkat, hozamot kapjunk a félretett pénzünk után” – mondta Harmati László az Erste lakossági üzletágának vezetője.

Míg Cselovszki Róbert, a bank vállalati és pénzügyi piacok üzletágának vezetője elmondta, hogy „az Erste a Future termékcsaláddal több éves tapasztalatot szerzett arról, hogyan lehet mindenki számára elérhetővé tenni a befektetéseket. Az Erste a befektetési programot a rendszeresen, akár kisebb összeget félretenni tudó, befektetni vágyó ügyfelek részére hozta létre 2019-ben, és ma már az értékpapírszámlával rendelkezők negyedének, több mint 85 ezer ügyfélnek van Erste Future megtakarítása. Az Erste Future esetében a minimálisan befektetendő összeg ezer forint – jelenleg az ügyfelek átlagosan 36 ezer forintot tesznek félre havonta a program keretében. Több mint százezer rendszeres megbízás érkezik egy hónapban, a megtakarítók közel kétharmada férfi. Tíz Future-ügyfélből nyolcan elmúltak 35 évesek, ugyanakkor ma már több mint ötezer 18 év alatti ügyfél nevére nyitott értékpapírszámlára érkezik rendszeres befektetés.”

A jelen cikkben foglalt információk nem teljes körűek céljuk kizárólag a pénzügyi és befektetési termékekre vonatkozóan a figyelem felkeltése. A befektetési szolgáltatások nyújtója az Erste Befektetési Zrt. (tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT). A jelen cikkben foglalt információk nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.