Megtalálták a Washingtonban helikopterrel ütköző utasszállító feketedobozait

Megtalálták a szerda este egy katonai helikopterrel összeütköző American Airlines gép feketedobozait – írja a BBC. A feketedobozokat a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) laboratóriumába szállítják elemzésre. Az NTSB közlése szerint 30 napon belül adnak ki előzetes jelentést.

photo_camera Fotó: HANDOUT/Getty Images via AFP

A BBC azt írja, hogy eközben egyre több kérdés merül fel a személyzet létszámával kapcsolatban azon a repülőtéren, ahol a gép leszállni készült. Mert általában két ember vesz részt a légiforgalmi irányításban ezen a területen, de a CBS News által idézett források szerint szerdán, a baleset idején csak egy ember végezte ezt a feladatot. A légiforgalmi irányító személyzet létszámát a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) előzetes jelentése szerint „nem normálisnak” minősítették. Más jelentések szerint azonban az, hogy szerda este a washingtoni Reagan repülőtéren egy légiforgalmi irányító dolgozó irányította a helikoptereket és a repülőgépeket is, nem szokatlan, és nem sértette meg az irányelveket.

photo_camera Fotó: HANDOUT/Getty Images via AFP

A hatóságok továbbra is vizsgálják a 67 ember halálát okozó baleset okát.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bírálta a repülőtér repülésirányítóit, amiért szerinte csak későn figyelmeztették a helikoptert, és közölte, hogy a katonai helikopter pilótájának hibája vezethetett a washingtoni repülőgép-balesethez. Majd ezek után hibáztatta azt a kormányprogramot is Joe Biden hivatali idejéből, amit ő éppen megszüntetett: a sokszínűség, az egyenjogúság és az elfogadás (Diversity, Equity and Inclusion, röviden DEI) programját, amit a Szövetségi Légügyi Hatóságnál (FAA) is bevezettek. Trump azt mondta, ezek a DEI-programok az FAA-nál azt is jelentik, hogy „a toborzás súlyos értelmi és pszichológiai fogyatékossággal rendelkező személyekre összpontosít”.