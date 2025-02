Trump nem tűnt nagyon lelkesenek, amikor a címlapról kérdezték, ami Muskot ábrázolta az elnöki asztal mögött

„Annyira szeretem Donald Trumpot, amennyire egy heteró férfi szerethet egy másik férfit” – posztolta ki Twitterre/X-re pénteken a világ leggazdagabb embere, Elon Musk. Az amerikai közigazgatásban teljesen elszabaduló, egyre nagyobb felháborodást kiváltó Musk kinyilatkoztatása annak ellenére is váratlan volt, hogy a pár hete felállt amerikai kormányban komoly pozíció nélkül, de rendkívül fontos szerepet tölt be.

Az egyik lehetséges elmélet, hogy Musk vallomása esetleg összefügghetett azzal, hogy alig pár órával korábban jött ki a Time magazin új száma, ezzel a címlappal:

Azaz az elnöki asztal mögé rakták Muskot, mintha ő irányítaná valójában az országot. És a Time ma már ugyan nem tölt be annyira fontos közéleti-kulturális szerepet, mint mondjuk a 80-as években, de lehet tudni, hogy van valaki, aki a mai napig a 80-as évek kulturális referenciái alapján gondolkodik, és számára kiemelt jelentősége van a Time magazin címlapjának: Donald Trump.

Trump korábban többször is látható büszkeséggel beszélt arról, amikor ő került a magazin címlapjára, és legutóbb, amikor pár hónappal ezelőtt ő lett az év embere lapnál, az ezt bejelentő címlap nagyított verzióját díszletként használta, amikor ünnepélyesen megnyitotta a New York-i tőzsdét.

A kérdés, hogy mit szól ahhoz, hogy a magazin címlapján Musk ül az elnöki asztal mögött, felmerült a pénteki sajtótájékoztatón, melyet Trump Isiba Sigeru japán miniszterelnökkel közösen tartott. A kérdés úgy hangzott, hogy kíván-e bármit reagálni a címlapra, mire az elnök annyit közölt, hogy nem, majd lefelé nézett a földre, és másodpercekig nem szólalt meg, miközben a tolmács fordította a jelenetet a japán miniszterelnök számára.

Majd a szünet után Trump megkérdezte, hogy „a Time magazin még mindig létezik? Nem is tudtam”, amire a teremben lévők udvariasan felnevettek, de azért annyira nem tűnt meggyőzőnek a válasz, tekintve, hogy Trump még pár hónapja is a Time őt ábrázoló címlapjával dicsekedett.

A New York Times megjegyzi, hogy amikor Trump legutóbb elnök volt, a Time egyszer címlapjára tette Steve Bannont, akit ott a Nagy Manipulátornak neveztek, és a hírek szerint ez akkor meglehetősen bosszantotta Trumpot. Bannon még abban az évben távozott is a Fehér Házból. Persze közvetlen összefüggést erős lenne feltételezni, de azt lehet tudni, hogy az elnök nem nagyon szereti, ha helyette másra irányul a figyelem. Musk pedig Trumphoz hasonló méretű egóval rendelkezik, így a következő hónapok-évek egyik nagy kérdése éppen az lehet, hogy meddig fogják bírni egymás mellett komolyabb konfliktusok nélkül. Főleg azzal együtt, hogy azt lehet tudni, hogy Trump közvetlen stábjában is sokan nem nézik jó szemmel a milliárdos önjáró akcióit.