Barátságok és magángépek

Politikailag meglepő húzás volt Orbántól és a stábjától, hogy magángéppel utaztak Horvátországba, miközben a Fidesz-tábort is zavarja a luxizás, és az is egészen bizarr, ahogy Schmidt Máriáék cége széttárja a karját, hogy nekik semmi közük ahhoz, hogy Orbán éppen az ő gépükkel repült. Orbán magánrepülőzése téma volt a kormányinfón, ahol mi is többek között erről kérdeztük Gulyás Gergelyt, és ahol az is kiderült, hogy Szijjártó nem tartotta szükségesnek bekéretni az orosz nagykövetet a munkácsi támadás után.
A nap interjúját Orbán Viktor apja adta a Borsnak, amiről Hadházy Ákosnak Bödőcs Tibor munkássága jutott eszébe, és kikerült tegnap a videó is, amin a hatvanpusztai biztonsági őr nekiment Hadházy autójának.
Hír volt még itthon, hogy a képviselők ötöde jelent csak meg a parlament rendkívüli ülésén, letartóztatták Renner Erika zaklatóját, Hankó Balázs miniszternek lassan el kell döntenie, milyen nevet adhatunk a gyerekünknek, valamint hogy Novák Előd feljelentette Ajsa Lunát, mert nem tetszett neki, ahogy a Himnuszt énekelte, épp akkor, amikor Dunakeszi önkormányzata is hirtelen ráébredt, hogy az énekesnő „művészi színvonala” mégsem megfelelő a számukra. Pedig mint megírtuk, korábban történtek cifrább dolgok is a Himnusszal, amit a magyar irodalom legnagyobbjai követtek el.
Írtunk arról, hogy a Barátság vezeték elleni ukrán támadások idején üt vissza, hogy Magyarország 2022 óta nem sokat tett a leválásért az oroszokról. Cikkünkben arra kerestük a választ, hogy miért most támadják a Druzsbát ukránok, mennyit érnek Orbánék fenyegetései, és mi lesz a magyar ellátással. Deutsch Tamás közben már az Európai Unió ellen intézett katonai támadást emlegetett, és a háborúhoz kapcsolódó hír volt az is, hogy az ukrán nagykövetség szerint 72-77 magyar áldozata lehetett eddig a harcoknak a fronton.
Emellett írtunk arról, hogy előkészítenek egy amerikai-ukrán találkozót az ukrán-orosz találkozó előkészítésére, Irán hamarosan ráállhat az orosz gázra, és hogy a lengyel elnök megkurtítaná az ukrán menekültek állami támogatását, patthelyzet alakulhat ki.
Hétfői hír volt, hogy a coviddal terhelt 2020-as évben is jobban álltak az ország pénzügyei, mert idén már 4696 milliárddal nőtt a költségvetés adóssága, és az uniós pénzek gyakorlatilag teljesen elapadtak. Írtunk emellett arról is, hogy az MNB alapítványa visszaadja a kecskeméti egyetemnek a félbehagyott kampuszt.
Minden idők legalacsonyabb nyári hőmérsékletét rögzítette a meteorológiai mérőállomás.
Politikailag meglepő húzás volt Orbántól és a stábjától, hogy magángéppel utaztak Horvátországba, miközben a Fidesz-tábort is zavarja a luxizás, különben nem beszélnének róla ennyit. A Fidesz gőzerővel hárít, és próbál úgy tenni, mintha Orbán is csak egy sárga kisrepülővel szállt volna fel, ahogy Magyar Péter.
Zelenszkij már két éve is felrobbantotta volna az olajvezetéket, most üt vissza, hogy Magyarország 2022 óta nem sokat tett a leválásért az oroszokról. De miért most támadják a Druzsbát az ukránok, mennyit érnek Orbánék fenyegetései, és mi lesz a magyar ellátással?
Gulyás Gergely szerint a miniszterelnök beosztottai a saját pénzükből fizették a magánrepülős utazásukat azért, hogy az Adrián a főnökükkel dolgozzanak. Azt is megkérdeztük, mi kellene ahhoz, hogy Szijjártó miniszter panaszt tegyen Lavrov miniszternél.
Olyan választ kaptunk a Schmidt–Ungár család cégétől, hogy annak értelmezéséhez a kedves olvasók minden kreativitására szükség lesz.
Gulyás nem értette, miért merül fel Sulyok lemondása munkácsi posztjának korrigálása után.
Lehet majd kutatni az Orbán család összes, múltból megmaradt könyvét, iratát is a dedikált diáklakban.
„Mintha az egész egy vicces leírása lenne ennek a hatalmas luxusnak.”
A férfi a Hatvanpusztát őrző cég pólóját viseli.
A Fidesz, a KDNP és a Momentum nem ment be, így nem tárgyaltak érdemben a deviza alapú szerződések felülvizsgálatáról és a károsultak megsegítéséről.
A bíróság a kényszerintézkedés végrehajtásának helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki.
Augusztus 19-én lépett életbe az új törvény, mely szerint miniszteri rendelet határozza meg a Magyarországon adható utóneveket. A miniszternek 15 napja van közzétenni a listát.
Végre valaki a magyar embereket érintő igazi problémákkal foglalkozik!
Amikor meghívták az énekesnőt a Dunakeszi Fesztre, akkor még jó volt a színvonala, de a himnuszos balhé után átalakultak az önkormányzat esztétikai elvárásai.
Az énekesnő más dallammal énekelte a Himnuszt, és még cigizett is közben! Van ennél nagyobb szentségtörés? Hajjaj! Egyesek még a szövegét is átírták!
Nyomásgyakorlás itt, nyomásgyakorlás ott.
Orbán Viktor már évekkel ezelőtt is több áldozattal számolt.
Nem könnyű úgy békét kötni, ha az egyik fél nem akarja.
Már csak az árról kell megegyezniük.
A centrista kormány és a nacionalista elnök elvileg egyaránt támogatja Ukrajnát, de az Orbán által támogatott Nawrocki tesz barátságtalan gesztusokat.
Kicsit törlesztenek az egyetem felé fennálló 127,5 milliárdos tartozásból.