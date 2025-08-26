Barátságok és magángépek

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, a nyár utolsó hetének elején. Hamarosan megint nagyon meleg lesz, pedig nemrég még rekordhideget mértek. Szokás szerint négy cikkünket külön is ajánlom:

Az élet itthon

Politikailag meglepő húzás volt Orbántól és a stábjától, hogy magángéppel utaztak Horvátországba, miközben a Fidesz-tábort is zavarja a luxizás, és az is egészen bizarr, ahogy Schmidt Máriáék cége széttárja a karját, hogy nekik semmi közük ahhoz, hogy Orbán éppen az ő gépükkel repült. Orbán magánrepülőzése téma volt a kormányinfón, ahol mi is többek között erről kérdeztük Gulyás Gergelyt, és ahol az is kiderült, hogy Szijjártó nem tartotta szükségesnek bekéretni az orosz nagykövetet a munkácsi támadás után.

A nap interjúját Orbán Viktor apja adta a Borsnak, amiről Hadházy Ákosnak Bödőcs Tibor munkássága jutott eszébe, és kikerült tegnap a videó is, amin a hatvanpusztai biztonsági őr nekiment Hadházy autójának.

Hír volt még itthon, hogy a képviselők ötöde jelent csak meg a parlament rendkívüli ülésén, letartóztatták Renner Erika zaklatóját, Hankó Balázs miniszternek lassan el kell döntenie, milyen nevet adhatunk a gyerekünknek, valamint hogy Novák Előd feljelentette Ajsa Lunát, mert nem tetszett neki, ahogy a Himnuszt énekelte, épp akkor, amikor Dunakeszi önkormányzata is hirtelen ráébredt, hogy az énekesnő „művészi színvonala” mégsem megfelelő a számukra. Pedig mint megírtuk, korábban történtek cifrább dolgok is a Himnusszal, amit a magyar irodalom legnagyobbjai követtek el.

Barátság

Írtunk arról, hogy a Barátság vezeték elleni ukrán támadások idején üt vissza, hogy Magyarország 2022 óta nem sokat tett a leválásért az oroszokról. Cikkünkben arra kerestük a választ, hogy miért most támadják a Druzsbát ukránok, mennyit érnek Orbánék fenyegetései, és mi lesz a magyar ellátással. Deutsch Tamás közben már az Európai Unió ellen intézett katonai támadást emlegetett, és a háborúhoz kapcsolódó hír volt az is, hogy az ukrán nagykövetség szerint 72-77 magyar áldozata lehetett eddig a harcoknak a fronton.

Emellett írtunk arról, hogy előkészítenek egy amerikai-ukrán találkozót az ukrán-orosz találkozó előkészítésére, Irán hamarosan ráállhat az orosz gázra, és hogy a lengyel elnök megkurtítaná az ukrán menekültek állami támogatását, patthelyzet alakulhat ki.

Pénzek

Hétfői hír volt, hogy a coviddal terhelt 2020-as évben is jobban álltak az ország pénzügyei, mert idén már 4696 milliárddal nőtt a költségvetés adóssága, és az uniós pénzek gyakorlatilag teljesen elapadtak. Írtunk emellett arról is, hogy az MNB alapítványa visszaadja a kecskeméti egyetemnek a félbehagyott kampuszt.