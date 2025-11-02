Magyarország nem fejezte ki részvétét az újvidéki tragédia évfordulóján Szerbiának, egyedüliként az EU-ban

Megemlékezők a vasútállomás előtt. Fotó: NENAD MIHAJLOVIC/AFP

Miközben Szerbiában országszerte tízezrek vonultak az utcára, hogy az egy évvel ezelőtt az újvidéki vasútállomás leomló előteteje miatt meghalt 16 áldozatra emlékezzenek, az évforduló napján az EU szerbiai küldöttsége feltöltött a honlapjára egy közleményt, amelyben az Európai Unió országai nevében ismét kifejezte legmélyebb részvétét a tragédiában elhunytak családjainak és szeretteinek.

„Az alapvető jogok és értékek tiszteletben tartása, beleértve a békés gyülekezés szabadságát és a sajtószabadságot, az EU alapvető értékei, amelyeket mindenkinek védelmeznie kell és fenn kell tartania. Mindenkit arra kérünk, hogy tanúsítson önmérsékletet, enyhítse a feszültséget és kerülje az erőszakot” – írták.

A nyilatkozatot az Európai Unióban egyedüliként csak Magyarország nem írta alá

A szerbiai megemlékezésekre Magyarországról is utaztak volna diákok, de többeket közülük nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősítették a szerb hatóságok a határon, és nem engedték be őket az országba. Az esetet a magyar külügy stratégiai nyugalommal figyeli.

Szerbiában egy éve folyamatosak a tüntetések Aleksandar Vucic elnök ellen, mióta leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A bűnösöket a mai napig nem tartóztatták le, a szálak az elnökig vezetnek. A tiltakozásokat egyetemisták vezetik, a hatalom ezeket erőszakkal próbálja elfojtani, de a mozgalom egyre erősebb, és az ország valamennyi régiójában jelen van. A szerbiai helyzetről legutóbb itt írtunk hosszabban.