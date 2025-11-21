A kommentelő miniszterelnök elszabadult

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele e novemberi, havat és sok eső ígérő péntekre, benne olyan cikkekkel, minthogy:

Az élet itthon

Csütörtök este döbbenetes dolgok történtek a miniszterelnök közösségi oldalán: Orbán Viktorból előbújt a focis kommentelő, és másfél órán át beszélt összevissza a sportágról, egészen elképesztő és zavarba ejtő leágazásokkal. Tegnap történt amúgy az is, hogy az államosított sportlapban elkezdtek a magyar foci helyzete miatt méltatlankodni, és szintén tegnapi, félig focis hír, hogy elfogatóparancsot adtak ki a Ferencváros volt focistája ellen.

Bemutattuk azt is, ahogy az állam által megvásárolt műanyagmotorokkal fideszes politikusok kezdték el megszállni a bölcsődéket. És írtunk arról, hogy hátrébb lép a pártmunkától Zelcsényi Miklós, a Tisza költségvetési csalással gyanúsított programkoordinátora, átmenetileg távozik a Mikepércsi Anyák éléről Kozma Éva, aki a Tisza jelöltje lenne, és hogy Bódis Krisztával indulhat egy körzetben Csárdi Antal.

Csütörtökön derült ki, hogy péntektől megszűnik a magyar Szabad Európa, és írtunk arról is, hogy

és újabb részleteket közöltünk a gázmaffiás ügyről, ezúttal két külföldi kulcsszereplőt azonosítottunk.

Világ

Fotó: HANDOUT/AFP

Az új amerikai béketerv kiszivárgott részletei arra utalnak, hogy az oroszok nem vettek vissza az Ukrajna kapitulációját célzó követeléseikből, de Zelenszkij most nincs erős pozícióban: az ukránok a fronton is rosszul állnak, és az egyre magasabbra gyűrűző korrupciós botrány is csökkenti a mozgásterét. Írtunk röviden arról is, hogy az amerikai hadsereg vezetői közben már Kijevben tárgyalnak, Lengyelországban vádat emeltek két ukrán állampolgár ellen vasúti szabotázs miatt, és hogy majdnem megverték a lengyel nagykövetet Szentpéterváron, valamint hogy Oroszországban „LMBT-propagandának” minősítették Stephen King Az című regényét.

Az Egyesült Államokban közben Trump aláírta az Epstein-akták nyilvánosságra hozását elrendelő törvényjavaslatot, és pénteken elvileg a Fehér Házban találkozik majd Zohran Mamdanival.

Foglalkoztunk az egyre élesebbé váló kínai-japán diplomáciai botrányról is: a japán miniszterelnök Tajvanról szóló megjegyezése miatt Peking kész leállítani a tengeri élelmiszerek importját, és felszólította állampolgárait, hogy kerüljék Japánt.

Nem rossz, sőt, jó dolgok

Illusztráció: Botos Tamás

Életüket újra kezdő nők, a falvakban működő dinamikák és a falvak iránt Budapestről érzett egzotikus sóvárgás: a Nem rossz könyvek podcastban többek között ezekről beszélgettünk Tóth Marcsival, akinek idén jelent meg a Margó-díjas kötete, az Erdő van idebenn. És beszámoltunk arról is, hogy az Apám lánya lett a Verzió legjobb magyar dokumentumfilmje, pont az a film, amit jövő héten a 444 eseményén is meg lehet majd nézni.

