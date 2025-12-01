Forrás

Borízű hang # 248: Levillog a Két Mackó [rövid verzió]

podcast
Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Szép napot kívánunk, és hajrá fegyencváros! A mai menünk a halálsoron: road rage és egy gally hal!

  • 00:34 Fuchsia Dunlop és a hortobágyi húsos palacsinta. A pad thai eredete. A KKP KB gasztornómiai önmérséklete. Gémberes hava. Teng Hsziao-ping leteszi a cigit.
  • 04:57 Humanisták a Nyugatinál, abortuszellenes aktivisták az Üllőin. A dorogi Két Mackó. A perui kínai konyha.
  • 08:56 Tacskóadó-gumicsont. Adókedvezmény lábatlan cicákra. Macskaszaporulat Toyotás Józsinál.
  • 12:02 Vigyázat, bevezetik a heteroszexualitást! Mikor őszinte Orbán? Bognár Gyuri titka. Orbán és a Mágus. Szoboszlai és a Telekom.
  • 16:58 Uj Péter és a Telekom mesterséges intelligenciája.
  • 19:00 Bede Márton és a Telekom mesterséges intelligenciája. A rezsicsökkentés hiányának haszna.
  • 24:02 A legnagyobb hazugság, amit beszopott ez az ország. A jó magyar szektoradók. A magyar állam drágasága. Mennyi ma egy kupica kőolaj? Az új Medián-kutatás. Az Index-olvasó százezrek.
  • 29:54 Jobbra tarts! Uj Péter levillog. A helyes előzéstechnika. Miért félnek a magyarok a szalagkorláttól? Rémisztő közlekedési esetek az M7-es bevezetőjén.
  • 34:31 Egy- és kétszólamú dudák. Ozzy Osbourne dudákat hangol. Szerezz egy predátort!
  • 38:05 Ukrajnában továbbra sem történik semmi. Az angol és amerikai nagykövet magyarul beszél. Az új budapesti amerikai nagykövet sittes bizniszei.44:27 Fogynak a szóvicces filmcímek. Herczeg Márk gyűjteménye. Prűdség a pornóiparban. Hajrá fegyencváros!49:07 Szép napot! Mi a menü a halálsoron?
podcast borízű hang Orbán Moszkvában jobbra tartás gumicsont magyar válogatott közlekedés ozzy osbourne rezsicsökkentés macskaadó Fuchsia Dunlop 444 podcast olajár podcast macskaadó-gate kínai konyha brit nagykövetség video
