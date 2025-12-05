Dohánygyár#6: A kormánynak csak az számít, hogy jövő áprilisig ellavírozzon valahogy a gazdaság

Évek óta stagnál a magyar gazdaság teljesítménye, amit Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter rendre a szomszédos orosz-ukrán háborúra és a német gazdaságra szokott fogni.
A napokban jelent meg a harmadik negyedéves GDP-adat, amiből azt látjuk, hogy továbbra sem ért el minket a repülőrajt. Miért nem? Erről beszélgetünk Haász Jánossal, a 444 gazdasági újságírójával.
Csődminiszter vs. „számos szép eredmény” – a gazdasági csúcsminiszter meghallgatásából a miniszter és a költségvetési bizottság ellenzéki elnökének kétszemélyes showműsora lett. Hazaáruló németek, kipukkadt bezzegrománok és hisztériakeltés a nagy Vajda-Nagy vitában.
Mikor nyert utoljára lottón, vagy olyan játékban, ahol számokat kell eltalálni? – kérdezték a minisztert, aki sajnos nem válaszolt, de adott egy remek befektetési tippet. Emellett miután tavaly megígérte a sikeres 2025-öt, elmondta, miért nem lett az, majd megígérte a sikeres 2026-ot.
Az uniós tagállami rangsorból világosan kiderül, mennyire nem állja meg a helyét Nagy Márton ismétlődő magyarázkodása. A magyar gazdaság az egyik legrosszabb teljesítményt nyújtja, és nem a miniszter által megnevezett okok miatt.
Közzétette a KSH a harmadik negyedéves részletes GDP-adatokat, amikből kiderül: már lassabban bővült a háztartások fogyasztása, mint a korábbi negyedévekben. A mezőgazdaságból és az ingatlanszektorból is csak rossz hírek jöttek.
A gazdaság még mindig stagnál, de hatalmas béremelésre kényszerülhetnek a cégek, aminek rossz vége lehet – mondja Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. A választási osztogatás miatt viszont nem aggódik.
Mi történt a GDP-vel? Meghűlt? Gyengélkedik?