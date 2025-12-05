Dohánygyár#6: A kormánynak csak az számít, hogy jövő áprilisig ellavírozzon valahogy a gazdaság

Évek óta stagnál a magyar gazdaság teljesítménye, amit Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter rendre a szomszédos orosz-ukrán háborúra és a német gazdaságra szokott fogni.

Nagy Márton beszámol a Költségvetési Bizottság ülésén a Parlamentben.
Fotó: Bankó Gábor/444

A napokban jelent meg a harmadik negyedéves GDP-adat, amiből azt látjuk, hogy továbbra sem ért el minket a repülőrajt. Miért nem? Erről beszélgetünk Haász Jánossal, a 444 gazdasági újságírójával.

Bővebben:

  • 00:00:00 - Hol van a repülőrajtunk? Végülis eltelt az év recesszió nélkül. Túlzott optimizmus, békeköltségvetés, irreális várakozások. Mi történik, ha a Kazincbarcika elmegy a Barcelonához játszani?
  • 00:04:27 - Nagy Márton és az ő magyarázatai. Nem lehetne legalább egyszer elérhető célokat betervezni?
  • 00:10:53 - A lakosság fogyasztásra ösztönzése sem megy túl jól, pedig a kormány nem sajnálja a befektetett energiát (sem semmi mást, ha osztogatásról van szó). Hangulatjavító intézkedések -> politikai haszon.
  • 00:15:01 - Rejtély, miért nem sikerül eltalálni azokat a számokat. Jó tanács: az semmiképp sem a jó megoldás, ha a szakadékba ugrunk bele.
  • 00:17:27 - Miért baj az, ha nem nő a gazdaság? Nyugodt szívvel fogadjuk el a hagyományos közgazdasági elméleteket. Csakhogy ha a magyar politikai elit valamit megtanult az őszödi beszédből, az az, hogy nem beszélünk arról, hogy baj van.
  • 00:20:59 - Se kiszámíthatóság, se megbízhatóság. A sarki boltban elromlott a második szalag is. Sebaj, hozzászokik az ember.
  • 00:24:11 - Jó, de mi lenne, ha béke lenne? Egyáltalán: milyen típusú békével számol az Orbán-kormány?
  • 00:29:23 - Brüsszel. Hát, igen. Az uniós pénzek ugyan nem jönnek, az éves költségvetésbe mégis folyton betervezik őket. Ha te betervezed a család havi büdzséjébe, hogy mennyit nyersz a Tippmixen, abból azért baj lehet.
  • 00:34:17 - Mire számíthatunk jövőre? Egyelőre április 12-ig látunk. Ha estig megvan a három tüske, majd lesz valami.
  • 00:37:02 - A közhangulat jön föl, mint a talajvíz. Januárban újabb pénzszórás várható. Kár, hogy a jövő év nem április 12-ig tart.

Olvasnivalók:

Kérdés, kérés, javaslat, meglátás -> dohanygyar@444.hu

Hang: Botos Tamás/444

orosz-ukrán háború podcast orbán-kormány német gazdaság orosz-ukrán háború magyar gazdaság gdp nagy márton brüsszel gazdaság
Kapcsolódó cikkek

Nagy Márton: Nem értem, miket hablatyol itt mindenki össze

Csődminiszter vs. „számos szép eredmény” – a gazdasági csúcsminiszter meghallgatásából a miniszter és a költségvetési bizottság ellenzéki elnökének kétszemélyes showműsora lett. Hazaáruló németek, kipukkadt bezzegrománok és hisztériakeltés a nagy Vajda-Nagy vitában.

Haász János
gazdaság

„A nulla kétszerese is nulla” – Nagy Márton a parlamentben magyarázta a bizonyítványát

Mikor nyert utoljára lottón, vagy olyan játékban, ahol számokat kell eltalálni? – kérdezték a minisztert, aki sajnos nem válaszolt, de adott egy remek befektetési tippet. Emellett miután tavaly megígérte a sikeres 2025-öt, elmondta, miért nem lett az, majd megígérte a sikeres 2026-ot.

Haász János
gazdaság

Hátulról 4. a magyar gazdaság Európában, a valóság rácáfolt Nagy Márton magyarázataira

Az uniós tagállami rangsorból világosan kiderül, mennyire nem állja meg a helyét Nagy Márton ismétlődő magyarázkodása. A magyar gazdaság az egyik legrosszabb teljesítményt nyújtja, és nem a miniszter által megnevezett okok miatt.

Székely Sarolta
gazdaság

Nyoma nincs a kilábalásnak: az ipar szenved, beruházások nincsenek, és már a vásárlókedv is hanyatlik

Közzétette a KSH a harmadik negyedéves részletes GDP-adatokat, amikből kiderül: már lassabban bővült a háztartások fogyasztása, mint a korábbi negyedévekben. A mezőgazdaságból és az ingatlanszektorból is csak rossz hírek jöttek.

Székely Sarolta
gazdaság

„Vagy tömeges leépítések lehetnek ebből, vagy újabb áremelési hullám”

A gazdaság még mindig stagnál, de hatalmas béremelésre kényszerülhetnek a cégek, aminek rossz vége lehet – mondja Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. A választási osztogatás miatt viszont nem aggódik.

Haász János
gazdaság
Podcast

Dohánygyár#2: Repülőrajtot vett az áttörés éve, előre a negatív siker felé!

Mi történt a GDP-vel? Meghűlt? Gyengélkedik?

Diószegi-Horváth Nóra, Botos Tamás, Haász János
podcast