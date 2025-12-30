Csak sikerült átadni az M30-as autópálya azon szakaszát, ahol Lázár János szerint átbaszta az államot a Strabag

Bár már több mint egy hete készre jelentette a Strabag az M30-as gyorsfogalmi út 39. kilométerének térségében kialakult rézsűcsúszást okozó hiba garanciális javítását, csak kedd délután sikerült azt megnyitni a forgalom előtt – írta meg az Útinform.
A Miskolc és Szikszó közötti szakasz felújításáról Lázár János posztjában ezt írta: „Megvédtük a magyar emberek érdekeit, kitapostuk a Strabagból a javítást, és már el is indulhattak az első autók az M30 kijavított szakaszán! Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!”
Ez volt az a szakasz, amelynek hirtelen komoly politikai hírneve lett, amikor Lázár János ÉKM-vezér az út mellett állva kijelentette: „A Strabag átbaszott minket”. Az M30-as autópálya 40 milliárd forintért épített szakaszát csak 2021-ben adták át, de már 2024 februárjában le kellett zárni, mert Szikszónál az egész töltés megcsúszott, és az aszfalt szétrepedt egy 150 méteres szakaszon.
Lázár szerint a felelősség a Strabagot terheli. Februárban azt állította, hogy október 30. a határidő, eddig kell a Strabagnak helyreállítani az autópályát. Miután erre nem került sor, Lázár már az Orbán-kormány „átbaszásáról” beszélt, majd előállt azzal, hogy titokban a Strabag pénzeli Magyar Pétert, és el kell őket távolítani Magyarországról.
A Strabag már december 11-én készre jelentette a munkákat, a műszaki átadás-átvétel pedig december 16-án, kedden történt. Az ÉKM ekkor azt írta, hogy várhatóan szerda délután újra indulhat a forgalom a pályán. Azt is hozzátették, hogy „a Strabag számára itt azonban nem ér véget a felelősség”.
Az osztrák cég viszont nem ment bele a minisztérium alkujába, úgyhogy pár órával később jött a jóval szűkszavúbb minisztériumi közlemény, mely szerint az autópályát mégsem tudják megnyitni, mivel a Strabag nem volt hajlandó garanciát vállalni. „A közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudunk elfogadni, amelyért a kivitelező Strabag teljes körű írásos felelősséget vállal és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni.”
Azóta Lázár János minisztériuma odáig jutott, hogy egyenesen kijelentették, hogy szerintük „a Strabaggal történő szerződéskötés a magyar állam érdekeivel súlyosan ellentétes”.
A Strabag próbált integrálódni a NER-be is, de Mészárosék már megvannak nélkülük: piaci újrafelosztási kísérlet kurucos pózokkal. A magyar kormány ürügyként használhatja az osztrákok ellen az M30-as autópályát.
Az elmúlt időszakban az M30-as 38-as km-énél, Szikszónál az autópálya szerkezete több helyen is elmozdult, megcsúszott, ezért a burkolaton repedések jelentek meg.
A miniszter azt mondta, a munkálatok költsége eléri az 5 milliárd forintot, és azt teljes egészében a Strabagnak kell vállalnia garanciális javításként.
Az építési és közlekedési miniszter állítása szerint az osztrák cég „pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével” támogatja a Tisza Pártot.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta az osztrák cég által nyújtott bankgaranciát az M30-as gyorsfogalmi út építése miatt.