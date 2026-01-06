Miért hajtotta el Orbán Viktor az irodájából Matolcsy Ádámot?

Hétfőn arról kérdeztük nemzetközi sajtótájékoztatóján Orbán Viktort, hogy mikor találkozott és beszélt utoljára Matolcsy György volt jegybankelnökkel, illetve fiával, Matolcsy Ádámmal.
A kérdés apropója az volt, hogy december 22-én megjelentek az MNB Pallas Athene Domus Meriti Alapítványának, illetve az alapítványi vagyont kezelő Optima Befektetési Zrt-nek a 2024-es korrigált jelentései. Ezekből pedig az derült ki, hogy minden pénz eltűnt, összesen
270 milliárd forint.
A pénzek kifolyása idején (tíz éven keresztül) a jegybank elnökét Matolcsy Györgynek hívták. A volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám baráti körével együtt az alapítványi kihelyezések legfőbb kedvezményezettje volt.
Arról is érdeklődtünk Orbánnál, vajon bízik-e még Matolcsy Györgyben, megkérdezte–e arról, hogy hova lett ez a pénz; illetve mennyire van tisztában Matolcsy Ádám meggazdagodásának történetével. A miniszterelnök ezekre nem válaszolt. Megtehette, a „sajtótájékoztatót” ugyanis olyan szabályok szerint rendezték meg, hogy minden újságíróra csak egy kérdés jutott. Nem lehetett visszakérdezni.
Orbán azt mondta, nyolc-tíz éve találkozott Matolcsy Ádámmal, majd kurtán és furcsán hozzá tette:
„akár találkozhattam is volna vele, mert itt szokott lenni a városban, nem olyan nehéz vele találkozni”.
Érdekes kiszólás volt annak fényében, hogy Matolcsy Ádám az elmúlt években sokat élt Dubajban, ahol több ingatlant is birtokol: két éve vett egy egymilliárdos apartmant, tavaly is nézett még új lakást, (az egyik) zöld Porschéját is szpottolták arrafelé. Tavaly áprilisban azt nyilatkozta, négy éve nem él életvitelszerűen Magyarországon.
Matolcsy Ádám kiköltözését a sajtóban sűrűn összekötötték meggazdagodásának körülményeivel, de ennek dacára meglehetősen sűrűn jár haza. Rendszeres vendég például a Felix Étteremben, ahol Orbán Viktor is megfordul. Erre is célozhatott a meglepett miniszterelnök ezzel a kiszólással.
A Felixet Matolcsy Ádám haverja, Pintér Máté kezdte üzemeltetni néhány éve. Az étterem épületét adó egykori Ybl Vízházat természetesen jegybanki alapítványi pénzből vették meg 3 milliárd forintért majd újították fel később.
De mi volt ez a nyolc-tíz évvel ezelőtti találkozó, amit Orbán emlegetett? Erről sokat tudunk, mert a 444-en annak idején cikkeztünk róla.
Amikor ez történt, valamikor 2017 első hónapjaiban, a Simicska-háború kellős közepén jártunk. A Fidesz gőzerővel igyekezett újjáépíteni médiabirodalmát, miután a volt pénztárnok ellene fordította a Nemzet-csoportot. Ennek érdekében a Fidesz új strómanjainak minden elérhető és megszerezhető médiaterméket meg kellett szerezniük a piacon.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Lapunk is kérdezett a kormányfő nemzetközi sajtótájékoztatóján, nézze meg videón!
Az új vagyonmenedzser, Hegedüs István szerint a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány iszonyatos méretűre dagadt kötelezettségeiből mára 103 milliárdnyit lefaragtak.
Olyan szakmaiatlan előterjesztést még nem nagyon látott, mint ami alapján egy 200 milliárdos befektetésről döntöttek a jegybanki alapítványnál – mondta a 444-nek Windisch László. Az Állami Számvevőszék elnöke nem gondolja, hogy a „közpénzjelleg elvesztéséről szóló viták” összefüggnek a később feltárt visszaélésekkel.
Somlai Bálint minden cégét elköltöztette a Pusztaszeri útról, ahova egyébként számos Matolcsy-klánhoz kötődő cég van bejegyezve.
Ha megszédülsz a Zrt.-ktől, nem érted, mi ez a sok Pallas Athénézás, és fogalmad sincs, mi az a magántőkealap, akkor neked szól ez az összefoglaló az elmúlt évtizedek egyik legpofátlanabb közpénzkiszervezéséről.
A kormány elbábozta, hogy nyitott a világra, és hogy a világ kíváncsi rá. De az alakítás nem igazán meggyőző, és mintha a színész is unná már. Évkezdet a Karmelitában.
Amit aztán hasonló nagyságrendű haszonnal adtak tovább.
A volt jegybankelnök fia a Telex szerint 110–120 millió forintért veheti meg a lakást, a társasházban rooftop edzőterem, úszómedence és meditációs szoba is van.
Az autónak ugyanaz a rendszáma, mint annak a Porschénak volt, amit munkatársunk, Németh Dániel 2021 májusában Budapesten Matolcsyval együtt fotózott le.
Pintér Máté banki hitel nélkül, 306 millió forintért kapta meg a jegybanki pénzből létrehozott Vízház Gasztronómia Zrt.-t.
De persze még rengeteget rá kell majd költeni, hogy olyan legyen, amilyennek az alapítvány kurátorai látni szeretnék.
Nem akarják folytatni a munkát az MNB-s alapítványok 500 milliójából megtolt kiadó lapjánál. Joób Sándor jótékony célra ajánlja fel a vs-től kapott fizetését, hogy visszaállítsa annak közpénz jellegét.
A teljes vételár 13,2 millió euró, azaz nagyjából 4,2 milliárd forint volt.
Pedig nem tűnik úgy. Elképesztő magyarázkodásspirál a Matolcsy-százmilliókkal kitömött médiacsoportnál.
A Rogán–Habony-propagandagép új dimenzióba helyezte a politikai kommunikációt Magyarországon, és háborút indított a hagyományos nyilvánosság felszámolásáért.
Eddig is így volt, végre papíron is tiszták lettek a viszonyok.
A volt jegybankelnök fia azt is mondta, megritkult a kommunikációja a crew oszlopos tagjaival, Somlai Bálinttal és Száraz Istvánnal.