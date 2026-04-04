Úgy érzed, hogy kémfilm lett az életünk? Pont ez Putyin legédesebb álma

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Mi ez, valami John le Carré-regény? – értetlenkedett Obama elnök, amikor az FBI és a CIA vezetői megjelentek a Fehér Házban 2010-ben. Azt közölték vele, hogy le akarnak csapni tíz olyan orosz ügynökre, akik évek, évtizedek óta élnek Amerikában álnéven, és néhány moszkvai fejesen kívül senki nem tud róluk. Obama elég ideges lett a tervtől, mivel éppen rendezni akarta a viszonyt Oroszországgal, és készült Dmitrij Medvegyev elnök úr fogadására. Végül annyit kért, hogy az akciót halasszák az amúgy igen haveri hangulatú látogatás utánra.

A látványos rajtaütések után az FBI közzétett egy halom információt az orosz titkosszolgálat legtitkosabb és legrégibb programjáról, az ún. illegálisokról. Azóta már talán mindenki láthatott olyan filmet, amelyet ezek a beépült ügynökök ihlettek. De a szovjetek már ismerték az illegálisokat, hiszen maga Stirlitz is az volt. Saját bevallása szerint A tavasz tizenhét pillanata című, kultikus sorozat főhőse ispirálta Putyint is, hogy ügynök legyen, és amikor elnökké választották, a Kreml nem győzte Stirlitzhez hasonlítani Putyint.

Láthatjuk tehát, hogy a valóság és a fikció egymásra hat.

Talán Putyin sem ragaszkodott volna az addigra már tetszhalott állapotba került program újraélesztéséhez, ha nincs a fiatalkori Stirlitz-mánia. De az USA-ban lebukott tíz orosz illegális hazaérkezése után már nem fogta vissza magát, és nagyszabású propagandaműveletet rendelt az illegális ügynökök kultuszának felépítésére. Szobrokat állítottak nekik, könyveket és dokumentumfilmeket mutattak be róluk, amelyet sokszor konkrétan kémek írtak és a titkosszolgálatok szerkesztettek. De talán az a legbeszédesebb, ahogy Putyin fogadta ezeket a „szuperkémeket”. Személyesen ment ki értük a reptérre, eléjük gördítve a birodalom leghosszabb vörös szőnyegét. Olyan tiszteletadás volt ez, ami még az amerikai elnöknek vagy a kínai pártfőtitkárnak sem járt.

Nézzük ezt a fenti videót, a sírva Putyin nyakába boruló kémnőt, de látjuk a gyerekeiket is, akik a repülőn tudták meg, hogy anya nem argentin galériás, apa pedig nem informatikus, hanem mindketten orosz kémek. És ez nem valami régi és távoli történet: 2022-ben bukott le a két illegális ügynök, akik addigra már öt éve éltek Szlovéniában, a szomszédunkban. A Kreml állítása szerint világpolitikai jelentőségű információkat sikerült ellopniuk.

Miközben a kampány már tényleg egy netflixes kémsorozatra hasonlít, lágjegyzetként odabiggyeszthető, hogy Shaun Walker tavalyi könyvéből kiderül: ilyen illegális ügynököket Magyarország is szolgálatba állított, és Oroszország sem állt le a kiképzésükkel.

Száz év szovjet magány