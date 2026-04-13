„A legszomorúbb országból a legvidámabbak lettünk”

A Tisza bő kétharmadot szerzett a választáson. Győzelmi beszédében felszólította Sulyok Tamást, hogy azonnal kérje fel kormányalakításra, majd mondjon le. Az Orbán-kormány pedig ügyvivőként funkcionáljon innentől.
Magyar Péter véget vetett Orbán Viktor tizenhat éves egyeduralmának.
Minden eddiginél felfokozottabb hangvételű kampány után ma végre az urnákhoz járulhatunk. Tartsatok velünk egész nap.
A vereség utáni órákban a Bálnánál el sem tudták elképzelni azt az országot, amit már nem a Fidesz kormányoz.
Tóth Péter nem szeret nyilatkozni, de most elmondta: több tízezer ember dolgozott azon, hogy meggyőzze egyesével az embereket: érdemes elmenni szavazni
Az urnazárás körül még a kincstári optimizmus fűtötte a fideszes eredményváró vendégeit.
Magyar szerint az állampárton „az őrület jelei kezdenek elhatalmasodni”. Mindenkit felszólított, hogy legyen békés, majd hozzátette, hogy ha az általuk várt eredmény lesz, akkor „csapjunk egy nagy magyar karnevált”.