„Szép állapotú Novák Előd kizárólag személyes átvételre", „Radnai Márk-toll, amivel történelmet írtunk" – big business lett a rendszerváltás a Vinteden

„Eladtam 62 ezerért” – jött az értesítés szombat reggel a telefonomra a 25 éves Nikitől, aki öt nappal a rendszerváltás után töltötte fel a használt áruk adásvételére szolgáló Vintedre kiváló állapotú, kék Radnai Márk-plakátját, amit egy Esztergom környéki tiszás eseményen szerzett. Mivel nem követem folyamatosan, mi történik az appon, megkértem, szóljon, ha elviszik ennyiért. Elvitték.
Niki eszmei értéket is tulajdonít az emléktárgynak, amin annak a pártnak a képviselője szerepel, amely kétharmados többséggel váltotta le az Orbán-kormányt. Mégis megvált az ereklyétől. Ahogy mondja,
„kell a pénz, mint mindenkinek”.
Úgy számol, az árak hamarosan bezuhannak, és bár szerinte a többiekhez képest későn kapcsolt, így is szép summát szedett össze. Ennyiért már márkás cuccokat is lehet venni, egy középkategóriás Nike vagy Adidas sneakert, akár újonnan is.
Nyolc nappal a választási eredmény kihirdetése után még mindig vannak, akik pénzzé tennék zsákmányaikat abból az irdatlan mennyiségű kampányanyagból, ami az idei választást kísérte.
