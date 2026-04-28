„Fiam, nem fogsz börtönbe menni!” – kiabálta Szabó Bence apja a telefonba a választás éjszakáján

Újabb hosszú interjút adott a Telexnek Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) volt századosa, a választások előtt hetekig hősként emlegetett nyomozó.

Felidézte a választások napját, amikor Orbán Viktor külön megfenyegette, és emiatt még kevésbé érezte azt, hogy tisztességes eljárásra számíthat a büntetőügyében, ha marad az eddigi kormány. Amikor kijöttek az első, pár százalékos feldolgozottságú adatok, akkor még finoman szólva is aggódott, de aztán a magasabb feldolgozottságnál már megkönnyebbült. A szintén rendőr apja, aki nem túl érzelmes alkat, a Batthyány téri ünneplő tömeget túlordítva mondta bele a telefonba, hogy

„Fiam, nem fogsz börtönbe menni!”

Szabó a rendszer bukása után valóban nem számít erre, de arra fel van készülve, sőt kifejezetten elvárja, hogy folytassák le az ügyében a nyomozást.

A történetét mindenki ismeri, aki magyar nyelven olvasott újságot az elmúlt hetekben. A Direkt36 március végén megjelent cikkéből kiderült, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására, kamu pedofilvád miatt kellett nyomozniuk a Tisza Párthoz kötődő két informatikus ellen. Miután a lap fő forrását, Szabót bevitték az ügyészségre, kijött a februárban rögzített videóinterjú is, amin névvel és arccal vállalva hosszan beszélt a nyomozás részleteiről, és arról, hogyan sejtették meg, hogy itt titkosszolgálati akció lehet a háttérben. Ezt a videót mostanra majdnem 3 milliószor indították el.

A Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt nyomozóját ezt követően azonnal elküldték a rendőrségtől, és meggyanúsította a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés miatt. A hírre megdöbbentő mennyiségben érkeztek támogatások, a 260 millió nagy részét szét is osztja Szabó. Aztán felállt a Rendszerbontó Nagykoncert színpadára, és Pálinkás Szilveszter százados mellett úgy ünnepelték, mint egy rocksztárt.

Szabó most beszélt arról, hogy Pálinkás századossal azóta napi szinten tartják a kapcsolatot, barátok lettek, és amúgy a rendszerbontó koncert pont a 34. születésnapjára esett.

A tiszás kétharmad óta már másféle hírek szólnak róla. Szabó panaszt nyújtott be az elbocsátása ellen, illetve nyomozás indult a nyilatkozatában elmondottak miatt. Közben a volt rendőr nem tartja elképzelhetetlennek, hogy valamilyen szankcióban ő maga is részesüljön azért, mert kiadott információkat a sajtónak. A folyamatban lévő büntetőügye pedig szerinte megakadályozza, hogy visszatérjen az állományba, amelyre amúgy erősen vágyik, és amire Magyar Péter is többször biztatta.

„Ha egyszer tényleg felvennének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalba, nagyon sok régi NAV-os aktát elővennék újra. Ha az ügyszámokra nem is emlékszem, a témákra igen”

– mondta a korábban a NAV-nak is dolgozó Szabó. A kérdésre, hogy ezek között lehetnek-e NER-es szereplők ügyei, azt a választ adta, hogy a szálak talán elvezethetnek oda.

Több személyes dologra is kitértek az interjúban. Például arra, mennyire meg volt zuhanva, amikor kijött az ügy, és mennyire ki volt hegyezve arra, hogy megfigyelhetik. Bevizsgáltatta a telefonját, nézegette, hogy parkol-e gyanús jármű a háza előtt, még a lakáson belüli ajtókat is kulcsra zárta, és hajszálat is tett a bejárati ajtóba, hogy lássa, járt-e valaki a lakásában, amíg nem volt otthon. Arra a kérdésre inkább nem válaszolt, hogy a helyén találta-e a hajszálat, amikor hazaért, mert nem tudná bizonyítani az állítását.

