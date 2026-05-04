Álomsusnyás kampányhazugságok

reggel 4

Jó reggelt, itt a napindító hírlevelünk, benne az elmúlt hétvége híreivel, cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Akad még másféle hírlevelünk is, itt lehet köztük válogatni.

Az élet itthon

Hatvanpuszta
Fotó: Németh Dániel/444

A hétvégén jelentkeztünk egy alapos összefoglalóval NER viselt dolgairól a most ébredező Fidesz-szavazóknak, írtunk arról, hogy azért is kellett annyira átszabni a nagyot zsugorodó fideszes frakciót, hogy egyetlen megye se maradjon képviselő nélkül. És ha már felébredt Fidesz-szavazók: olvasóink beszámoltak arról, mi minden kísérte ezeket az ébredéseket. Szociológus vendégszerzőnk pedig arról írt, hogy Orbán mindent a minél hangosabb és félelmetesebb kommunikációra tett fel, és ez lett a veszte, hétfő reggeli induló cikkünk pedig bemutatta, hogy a 44 fős fideszes és a 8 fős KDNP-s frakció csaknem felének voltak olyan kétes ügyei az elmúlt években, amik közpénzek kicsatornázásáról, ide-oda terelgetéséről, illetve klasszikus NER-sztorikról szóltak.

Vasárnap helyreigazítást közölt a Fidesz által megszállt Index, és nahát, tényleg kamu volt a Tiszának tulajdonított gazdasági tervezet, amiről a fideszes kampány szólt a háborúval riogatás mellett. Szintén aznap Karácsony Gergely bejelentette, hogy egy nappal a kormány megalakulása előtt hálakoncertet szerveznek, mire Magyar kommentben rendkívül károsnak és udvariatlannak nevezte mindezt, mivel másnapra már ők is ünnepséget hirdettek, ezért aztán Karácsony új megoldást ígért, ami hétfőre meg is érkezett.

Gurult tovább hétvégén a NKA-botrány, azaz hogy Hankó Balázs miniszter irgalmatlan összegeket utalt ki Fidesz-közeli celebeknek, a többi NKA-s bizottsági tag állítása szerint a tudtuk nélkül. Erre hivatkozva mondott le a napokban tagságáról Vidnyánszky Attila és Both Miklós is, a szintén tag Győrffy Ákos arról írt, hogy ők hülyének lettek nézve, és az NKA szakmai kollégiumainak eddigi munkája is le lett öntve egy stráfkocsi szarral, a nem tag Majka pedig arról posztolt, hogy együtt fullad meg a pénzben a sok seggnyaló, akik playbackről énekeltek az összes pártrendezvényen. Megszólalt a botránnyal kapcsolatban a leendő egészségügyi miniszter is: Hegedűs Zsolt szerint Hankó ugyan gyógyszerész, mégis míg az NKA-nál repkedtek az 500 milliók, a méltányossági gyógyszerkérelmek akadoznak.

Írtunk még arról, hogy

  • Radnai Márkot és Rost Andreát is kormánybiztosnak kérte fel Magyar Péter,
  • az aszályhelyzet miatt vízügyi cselekvési és kommunikációs tervet kért Magyar Péter Gajdos László leendő élő környezetért felelős minisztertől,
  • meghekkelték a Mediaworks oldalát,
  • akár egész Nyugat-Magyarországot is sújthatja az osztrák bányákból „importált” azbesztszennyezés,
  • Vitézy Dávid szerint Lázár János visszavont több vasútfejlesztési tendert,
  • a tavaszi fagy miatt az Alföldön gyakorlatilag elpusztult a szőlő, 30 milliárdos kárról beszélnek a borászok,
  • valamint hogy megverték a 24.hu főszerkesztőjét, többszörös arccsonttörést szenvedett, a gyanúsítottat pedig elmegyógyintézetben tartják fogva.

Fociinterjú

Fotó: Németh Dániel/444

Az orbáni futballvilág legpénzégetőbb csapata a Diósgyőr, pedig az elsőségért nagy a verseny a klubok között. Erről a közegről, különösen a cigányokat hol szidó, hol velük azonosuló szurkolókról írt könyvet Tompos Ádám.

Budapest

Fotó: Németh Dániel/444

A régi Kopaszi-gát és a Népsziget természetközeli rozsdás-olajos hangulatát felidéző punkmennyország és bécsi mintájú popup-park jöhet létre Rákosrendezőn. A házakat meg gyorsan el kéne felejteni. Szily László bejárta a területet és egyből bele is zúgott.

Világ

A Forradalmi Gárda tagjai egy kis motorcsónakról szállnak át egy hatalmas tankerre, ami a Hormuzi-szoroson próbált meg áthaladni
Fotó: -/AFP

Az olaj- és gázfüggőség immár nemcsak klíma-, hanem geopolitikai és gazdasági sebezhetőségi kérdés lett Európában. Az iráni háború miatti energiaválság sok szakértő szerint lehetőség is egyben, hogy véget vessünk a fosszilis függőség korszakának.

Írtunk arról is, hogy továbbra sincs előrelépés az amerikai-iráni háborúban, ami miatt rekordmélységbe zuhant az USA-ban Trump népszerűsége, és hír volt még, hogy

Podcast

Volt persze Borízű is, majd ma jön az ingyenes, rövidebb verzió.

reggel 4 hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Civileket szállító buszt céloztak az oroszok Herszonban, két ember meghalt

Heten megsérültek.

Fődi Kitti
háború

A tajvani elnök elutazott Szváziföldre, Peking patkányhoz hasonlította

Múlt hónapban Kína nyomásgyakorlással elérte, hogy Lai ne utazhasson el az afrikai országbaa, de a tajvani elnök ezúttal titokban repült oda.

Horváth Bence
külföld

A Fidesz-KDNP valamiben máris rekordot döntött ellenzékben: korrupciós ügyekről szóló hírekben

A 44 fős fideszes és a 8 fős KDNP-s frakció csaknem felének voltak olyan kétes ügyei az elmúlt években, amik közpénzek kicsatornázásáról, ide-oda terelgetéséről, illetve klasszikus NER-sztorikról szóltak.

Rovó Attila, Herczeg Márk
belföld

Kitartó beszélgetések, előfizetés a független sajtóra – így ébredtek fel a Fidesz-szavazók

Miután megírtam anyukám történetét, aki 16 évig szavazott a Fideszre, majd rájött, hogy hazudtak neki, rengeteg hasonló történetet kaptunk szülőkről, nagyszülőkről. A legtöbb esetben csak annyi kellett a fideszesek ébredéséhez, hogy valami más információt is kapjanak a propagandán kívül.

Fődi Kitti
POLITIKA

Fellökött és megrugdosott egy apácát egy férfi Jeruzsálemben

A francia katolikus apáca horzsolásokkal megúszta.

Fődi Kitti
külföld

Két háború és energiaválság után Európa rájött: a fosszilis energia nemcsak drága, hanem veszélyes is

Az olaj- és gázfüggőség immár nemcsak klíma-, hanem geopolitikai és gazdasági sebezhetőségi kérdés lett. Az iráni háború miatti energiaválság sok szakértő szerint lehetőség is egyben, hogy véget vessünk a fosszilis függőség korszakának.

Inkei Bence
gazdaság

A német védelmi miniszter szerint előrelátható volt, hogy az Egyesült Államok katonákat von majd ki Németországból

Ezért az európaiaknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját biztonságuk érdekében.

Fődi Kitti
külföld

Radnai Márkot és Rost Andreát is kormánybiztosnak kérte fel Magyar Péter

Egyúttal létrehozzák a Működő és Emberséges Magyarország Intézetet.

Fődi Kitti
POLITIKA
Podcast

Borízű hang #268 [hosszú]: Till Attila túléli a hangyainváziót is

Kínai néni és a mesterséges intelligencia. A rendszerváltás fideszes győztesei. Tolvajok, bűnözők, kollaboránsok és kezelésük. Hangyák, csigák, kecskebékák. Mikor lesz olcsóbb a futócipő a magyar boltokban, mint Nyugaton?

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Both Miklós is lemondott az NKA bizottsági tagságáról

Az NKA működésében olyan döntési és közzétételi hiányosságok váltak láthatóvá, amivel nem tud közösséget vállalni.

Fődi Kitti
belföld

Megverték a 24.hu főszerkesztőjét, többszörös arccsonttörést szenvedett

Ismeretlen támadt rá a 75-ös troli megállójában.

Fődi Kitti
bűnügy

Orbán mindent a minél hangosabb és félelmetesebb kommunikációra tett fel, és ez lett a veszte

Az ELTE kutatói adattudományi módszerekkel mutatták meg, hogyan torzította az Orbán-rendszer a nyilvánosság szerkezetét. 2022 után a független sajtó képes volt kipukkasztani a hazugságbuborékot. Hogyan lehetne elhárítani egy következő autokratikus kísérletet?

444.hu
vélemény

Ezt hallotta már? Kalauz a Fidesz-kormány viselt dolgairól az ébredő Fidesz-szavazóknak

Elios-ügy, Mészáros Lőrinc, Orbán Győző gazdagodása, milliárdos orosz és kínai hitelek, lehallgatások, jachtok, Porschék – ezekről nem hallhattak eddig a Fidesz-szavazók. Összegyűjtöttünk néhány botrányos ügyet az elmúlt 16 évből, jó ébredést kívánunk!

Fődi Kitti
POLITIKA

Trump: Az USA újraindítja a támadásokat, ha Irán „rosszul viselkedik”

Egyelőre nem elégedett a megállapodástervezettel.

Windisch Judit
külföld

Magyar Péter kritikája után Karácsony új megoldást keres az Országgyűlés alakuló ülése elé szervezett „hálakoncertre”

Újratervez a Főváros Magyar beszólása után.

Kolozsi Ádám
belföld

Meghekkelték a Mediaworks oldalát

Mindenhol Gulyás Gergely jött szembe a Magyar Péterre tett megjegyzésével.

Windisch Judit
POLITIKA

Hegedűs Zsolt: Miközben az NKA-nál repkedtek az 500 milliók, a méltányossági gyógyszerkérelmek akadoznak

Miután Hankó Balázs magasan képzett gyógyszerész, a leendő egészségügyi miniszter szerint el a legfájóbb kontraszt az NKA-botrányban.

Windisch Judit
POLITIKA

Rekordmélyre esett Trump népszerűsége az iráni öntökönlövés után

Az amerikaiak többsége szerint Trump túl hülye az elnöki feladatokhoz.

Kolozsi Ádám
külföld

Ukrán támadás után kigyulladt az egyik legfontosabb orosz kikötő

A balti-tengeri kikötőből naponta 1 millió hordó olajat tudnak exportálni az oroszok.

Windisch Judit
külföld

Karácsony Gergely újratervezett, a Tiszával egyeztetve egy nappal később tartják meg a rendszerzáró „hálakoncertet”

„Sok szerelmet bír el a Rakpart...” – írta a főpolgármester.

Mészáros Juli
buli

Álomsusnya, csodadzsindzsa: ezért volt hülyeség a tervpályázat, és ezért kéne városi vadonként megtartani Rákosrendezőt

A régi Kopaszi-gát és a Népsziget természetközeli rozsdás-olajos hangulatát felidéző punkmennyország és bécsi mintájú pupup-park jöhet létre Rákosrendezőn. A házakat meg gyorsan el kéne felejteni. Bejártam a területet és egyből bele is zúgtam.

Szily László
ÉLET

„Én nem is betörtem, én beittam magam”

Az orbáni futballvilág legpénzégetőbb csapata a Diósgyőr, pedig az elsőségért nagy a verseny a klubok között. Erről a közegről, különösen a cigányokat hol szidó, hol velük azonosuló szurkolókról írt könyvet Tompos Ádám.

Tóth-Szenesi Attila
könyv

Hálakoncertet szervez Karácsony Gergely az országgyűlés alakuló ülése elé

Egy nappal az új kormány alakulására szervezett ünnepség előtt, ami Magyar szerint kifejezetten káros és udvariatlan dolog

Windisch Judit
Budapest

Vidnyánszky Attila is lemondott a pénzosztogató Nemzeti Kulturális Alap bizottsági tagságáról

A NER színházi főembere bővebben nem kommentálta a történteket.

Bódog Bálint
belföld

Telefonon egyeztetett Fico és Zelenszkij, kölcsönös látogatásokat terveznek Pozsonyba és Kijevbe

A szlovák miniszterelnök a háború kitörése óta nem járt az ukrán fővárosban. Robert Fico megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozási törekvéseit.

Bábel Vilmos
külföld

Az aszályhelyzet miatt vízügyi cselekvési és kommunikációs tervet kért Magyar Péter Gajdos László leendő élő környezetért felelős minisztertől

A helyzet kritikus, azonnali rövid és középtávú terv készül. Ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta.

Bábel Vilmos
belföld

Vitézy szerint Lázár János visszavont több vasútfejlesztési tendert

A leendő közlekedési miniszter szerint ezért reális a veszélye annak, hogy elesünk 280 milliárd forintnyi uniós támogatástól.

Fődi Kitti
közlekedés

39 éves férfit gyanúsítanak Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HiPP bébiételek ügyében

Az osztrák lapok szerint a mérgező a gyártót akarta zsarolni, de a cégnél csak hetekkel később találták meg a levelét.

Bódog Bálint
külföld

Akár egész Nyugat-Magyarországot is sújthatja az osztrák bányákból „importált” azbesztszennyezés

Az osztrák bányákból a szombathelyi polgármester szerint a tágabb régió több városába is szállíthattak követ.

Bódog Bálint
belföld

Az egyéni kudarcok miatt a listához kellett nyúlni, hogy egyetlen megye se maradjon fideszes képviselő nélkül

Utoljára 2006-ban fordult elő, hogy a Fidesz nem nyert meg minden megyében legalább egy körzetet. A Tisza tarolása miatt most Budapest mellett 11 megye maradt fideszes képviselő nélkül. A problémát listáról ejtőernyőztetett jelöltekkel oldották meg.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Helyreigazított az Index, beismerték, hogy tényleg kamu volt a tiszás megszorítócsomag

A propaganda erre a kamutanulmányra alapozta a kampány nagy részét, még konzultáció is volt. A helyreigazítást eldugták az oldalukon, Magyar azt várja, hogy kerüljön a valódi helyére, a címlapra.

Windisch Judit
POLITIKA

A tavaszi fagy miatt az Alföldön gyakorlatilag elpusztult a szőlő, 30 milliárdos kárról beszélnek a borászok

Koch Csaba borász szerint ilyen utoljára az 1984-85-ös télen fordult elő.

Bábel Vilmos
gazdaság

Elmegyógyintézetben tölti letartóztatását a férfi, aki brutálisan megverte Pető Pétert

A férfi minden előzmény nélkül támadt a 24.hu főszerkesztőjére.

Bábel Vilmos
belföld

Győrffy Ákos költő: Mi hülyének lettünk nézve, az NKA szakmai kollégiumainak eddigi munkája is le lett öntve egy stráfkocsi szarral

Győrffy szerint látszik, hogy az a kultúrakép, amit Hankó a magáénak vall, a giccs kultúrája. A költőt egyébként tavaly Hankó delegálta az egyik kollégiumba, ahol 500 ezer forintokkal sakkozgattak, hogy megmentsenek folyóiratokat vagy könyvkiadókat.

Windisch Judit
POLITIKA

Majka az NKA-botrányról: Együtt fullad meg a pénzben a sok seggnyaló, akik playbackről énekeltek az összes pártrendezvényen

Majka szerint az érintettek „piaci alapon nem működő, kitartott kamuművészek, akik örülnek a csirkefarhátnak, közben meg az igazi fideszes haverok két pofára zabálták az argentin steaket”.

Bábel Vilmos
belföld