Álomsusnyás kampányhazugságok

Jó reggelt, itt a napindító hírlevelünk, benne az elmúlt hétvége híreivel, cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Az élet itthon

A hétvégén jelentkeztünk egy alapos összefoglalóval NER viselt dolgairól a most ébredező Fidesz-szavazóknak, írtunk arról, hogy azért is kellett annyira átszabni a nagyot zsugorodó fideszes frakciót, hogy egyetlen megye se maradjon képviselő nélkül. És ha már felébredt Fidesz-szavazók: olvasóink beszámoltak arról, mi minden kísérte ezeket az ébredéseket. Szociológus vendégszerzőnk pedig arról írt, hogy Orbán mindent a minél hangosabb és félelmetesebb kommunikációra tett fel, és ez lett a veszte, hétfő reggeli induló cikkünk pedig bemutatta, hogy a 44 fős fideszes és a 8 fős KDNP-s frakció csaknem felének voltak olyan kétes ügyei az elmúlt években, amik közpénzek kicsatornázásáról, ide-oda terelgetéséről, illetve klasszikus NER-sztorikról szóltak.

Vasárnap helyreigazítást közölt a Fidesz által megszállt Index, és nahát, tényleg kamu volt a Tiszának tulajdonított gazdasági tervezet, amiről a fideszes kampány szólt a háborúval riogatás mellett. Szintén aznap Karácsony Gergely bejelentette, hogy egy nappal a kormány megalakulása előtt hálakoncertet szerveznek, mire Magyar kommentben rendkívül károsnak és udvariatlannak nevezte mindezt, mivel másnapra már ők is ünnepséget hirdettek, ezért aztán Karácsony új megoldást ígért, ami hétfőre meg is érkezett.

Gurult tovább hétvégén a NKA-botrány, azaz hogy Hankó Balázs miniszter irgalmatlan összegeket utalt ki Fidesz-közeli celebeknek, a többi NKA-s bizottsági tag állítása szerint a tudtuk nélkül. Erre hivatkozva mondott le a napokban tagságáról Vidnyánszky Attila és Both Miklós is, a szintén tag Győrffy Ákos arról írt, hogy ők hülyének lettek nézve, és az NKA szakmai kollégiumainak eddigi munkája is le lett öntve egy stráfkocsi szarral, a nem tag Majka pedig arról posztolt, hogy együtt fullad meg a pénzben a sok seggnyaló, akik playbackről énekeltek az összes pártrendezvényen. Megszólalt a botránnyal kapcsolatban a leendő egészségügyi miniszter is: Hegedűs Zsolt szerint Hankó ugyan gyógyszerész, mégis míg az NKA-nál repkedtek az 500 milliók, a méltányossági gyógyszerkérelmek akadoznak.

Írtunk még arról, hogy

Radnai Márkot és Rost Andreát is kormánybiztosnak kérte fel Magyar Péter,

az aszályhelyzet miatt vízügyi cselekvési és kommunikációs tervet kért Magyar Péter Gajdos László leendő élő környezetért felelős minisztertől,

meghekkelték a Mediaworks oldalát,

akár egész Nyugat-Magyarországot is sújthatja az osztrák bányákból „importált” azbesztszennyezés,

Vitézy Dávid szerint Lázár János visszavont több vasútfejlesztési tendert,

a tavaszi fagy miatt az Alföldön gyakorlatilag elpusztult a szőlő, 30 milliárdos kárról beszélnek a borászok,

valamint hogy megverték a 24.hu főszerkesztőjét, többszörös arccsonttörést szenvedett, a gyanúsítottat pedig elmegyógyintézetben tartják fogva.

Fociinterjú

Az orbáni futballvilág legpénzégetőbb csapata a Diósgyőr, pedig az elsőségért nagy a verseny a klubok között. Erről a közegről, különösen a cigányokat hol szidó, hol velük azonosuló szurkolókról írt könyvet Tompos Ádám.

Budapest

A régi Kopaszi-gát és a Népsziget természetközeli rozsdás-olajos hangulatát felidéző punkmennyország és bécsi mintájú popup-park jöhet létre Rákosrendezőn. A házakat meg gyorsan el kéne felejteni. Szily László bejárta a területet és egyből bele is zúgott.

Világ

Az olaj- és gázfüggőség immár nemcsak klíma-, hanem geopolitikai és gazdasági sebezhetőségi kérdés lett Európában. Az iráni háború miatti energiaválság sok szakértő szerint lehetőség is egyben, hogy véget vessünk a fosszilis függőség korszakának.

Írtunk arról is, hogy továbbra sincs előrelépés az amerikai-iráni háborúban, ami miatt rekordmélységbe zuhant az USA-ban Trump népszerűsége, és hír volt még, hogy

