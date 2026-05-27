Tizenhat év ne ugass bele

vélemény

  • Civilnek lenni annyit tesz, hogy valaki nem tagja a döntéshozó hatalmi elitnek.
  • De a politikában mint a minket körülvevő folyamatokban ettől még mindenkinek joga van részt venni.
  • Orbán Viktor rendszere több dimenzióban, változatos módszerekkel igyekezett minden erejével gyengíteni, leépíteni ezt.
  • A NER-ben nem létezhetett olyan, hogy civil kezdeményezés, amely ért valamihez, jól működik, és az állam is fontosnak tartja, odafigyel rá.
  • Kamucivilek felépítése a fideszes narratívák sulykolására, kamucivilek felépítése a párt finanszírozására, ezzel az igazi civilek megfojtása, és akkor a sorosozó civilellenes háborúról még nem is beszéltünk.

Orbán rendszerét sokan sokféleképpen igyekeztek elnevezni, hibrid rezsim, választási autokrácia, autoriter kapitalizmus, az árnyalatokon lehet elmélkedni, a lényeg mindegyiknél ugyanaz: Orbán mindent leuralt és a hatalmi vagy egyéb érdekeinek rendelt alá. Az elvileg független hatalmi ágaktól a gazdaságon és sporton át a kultúráig. És ahogy egy totális államhoz illik, leuralta az emberek mindennapi életét is. Kisajátított jelképekkel, állandó kampánnyal, belföldi ellenségképek kialakításával, az országot fideszesekre és nemzetellenesekre osztva bújt be a lakásunkba, munkahelyünkre, szedett szét családokat, és akadályozta meg, hogy politikamentesen tudjuk élni az életünket.

Az elmúlt 16 évben a totális nyomulás keretében elvette a legfontosabb dolgot, amely nélkül nincs normális civil élet - a civilséget. A politikafüggetlen önszerveződések lehetőségét, erejét.

I. Fideszes civilek

vélemény alapjogokért központ fidesz cöf magyar helsinki bizottság civilek nemzeti kulturális alap orbán viktor kamucivilek Szuverenitásvédelmi Hivatal
Megérkezett Orbán Viktor első számú rajongója: Pataki Attila

Fődi Kitti

Tízmilliós támogatások mentek fideszes képviselők választások előtti vurstlijaira az NKA eltitkolt 17 milliárdos kulturális keretéből

Több száz olyan szervezet kapott pénzt, amelyeknek semmilyen látható tevékenysége nincs, a rendezvényeiken aztán fideszes jelöltek bukkantak fel. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő két dolgozója mesélte el, hogyan működött a rendszer.

Német Szilvi
KULTÚRA

Pofátlanul egyszerűen lett állami pénzből mindenkinek osztogatott fideszes pártpropaganda a XV. kerületben

Úgynevezett „civilek” nyertek pályázati közpénzt, Németh Balázst reklámozó újságot csináltak belőle.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Szerkesztőségek kiállása a megtámadott Átlátszó mellett

A hatalom újabb lejárató kampányt indított az Átlátszó oknyomozó műhely ellen, épp a szabad sajtó ünnepén. A nemrég létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatalt használják erre a célra. A maradék független sajtó kiáll a megtámadott szerkesztőség mellett.

444.hu
Média

Nem átláthatóvá akarják tenni a közéletet, hanem végképp leuralni, a kellemetlenkedőket kinyírni

A poloskátlanító, szuverenitásozó kampánnyal fölvezetett, tegnap éjszaka beterjesztett törvényjavaslattal gyakorlatilag azonnal kinyírható a független sajtó. A 444, a Telex, az Átlátszó, a Direkt 36, a Partizán, mindenki. A nyilvánosság putyini szintű, de inkább azon is túllépő korlátozása EU-s kilépési szándékként is értelmezhető.

Uj Péter
elmebaj

Nagy Ervin és Molnár Áron egyszerre posztolta ki Mága Zoltán NKA-s pályázatát, amiben a prímás a választások sikeréért kért félmilliárdot Hankó Balázstól

Ezt a támogatási célt egy szintén kiszivárgott levél szerint a kulturális és innovációs miniszter jóváhagyta.

Német Szilvi
KULTÚRA

A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetői a minisztereknél is többet keresnek

Lánczi Tamás elnök a miniszterelnököt is lenyomja: a bruttó fizetése havi 5 483 520 forint, mellé évi 500 ezer forint ruhapénzt kap, 411 885 forintot SZÉP-kártyára, és állami vezetőknek járó Škoda Superbet kap hivatali és magánhasználatra.

Herczeg Márk
POLITIKA

Bayer Zsolt a taknyukon és a vérükön rángatná ki a civileket a parlamentből

A rádióműsorában közölte, hogy legközelebb szanaszét kell verni a pofájukat azoknak, akik megzavarják a képviselők munkáját.

Czinkóczi Sándor
elmebaj

Friss döntés az NKA-tól: szakmailag nem megalapozott, ezért nem kap támogatást 2026-ban a Szegedi Szabadtéri Játékok

Az elutasításról szóló levelet május 4-én írták alá.

Gazda Albert
POLITIKA

Az NKA-botrány nem egyszeri kisiklás, hanem a rendszer lényege

A Nemzeti Kulturális Alap titkos kollégiumában gyakorlatilag kampánycélokra osztottak pénzt. Mindeközben az NKA egyre kevésbé látta el azokat a feladatokat, melyekre eredetileg létrejött. Hankó Balázsból bűnbak lehet, de ez a történet jóval az ő színre lépése előtt kezdődött.

Inkei Bence
KULTÚRA

A kormány civilnek nevezett pályázatán hoppon maradtak a törökországi földrengés hős embermentői, miközben a Vitályos Esztert támogató szentendrei álcivilekre újra közpénzeső esett

Vitályos Eszter igazi hősöknek nevezte a szentendrei mentőcsapatot, mégsem kaptak 2,5 millió forintot a terepjárójuk felújítására. A forráshiány annak viszont nem volt akadálya, hogy a Vitályosnak a városban kampányoló álcivil szervezetek megkapják ennek a sokszorosát ugyanazon a kormányzati pályázaton.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Elfogadta a parlament a civiltörvényt, a TASZ és a Helsinki bojkottot hirdetett

Érdemi változtatás nélkül ment át a házon a kormánynak nem tetsző szervezeteket megbélyegző, orosz és izraeli mintára készült szabály.

Sarkadi Zsolt
POLITIKA

Orbán Balázs: Ha a civil szervezeteket zavarják a bírálatok, csavarják le a politikai tevékenységüket

Végre leült egymással a Miniszterelnökség államtitkára és az Amnesty International magyarországi igazgatója. A 444 első közéleti vitája arról szólt, lehet-e kormánykritikus egy civil szervezet anélkül, hogy ne gerjesszen indulatokat ellene a kormány.

Haszán Zoltán
politika

Szuverenitásvédelmi hatóságot hozna létre a Fidesz

Aki úgy érzi, hogy jártunk már itt, nem téved: az Ökotárs-ügy és a Stop Soros civiltörvény után jön a hatalom ellenfeleire - újságírókra, civil szervezetekre, ellenzéki politikusokra és pártokra - vadászó törvény és hatóság.

Solti Hanna
belföld

Kocsis Máté belső vitákra hivatkozva bejelentette, elnapolják a nagytakarítási törvény elfogadását

Az eredeti tervek szerint jövő kedden szavazott volna erről az Országgyűlés. Kocsis mindezt egy dél-budai fórumon jelentette be kedd este.

Windisch Judit
POLITIKA

Hoppál Péter és a Fidesz pert vesztett a Helsinki Bizottsággal szemben

Amiért a szóvivő amerikai pénzen kitartott „álcivil” szervezetnek nevezte, ami megrendelésre járatja le az országot és a kormányt.

Herczeg Márk
POLITIKA