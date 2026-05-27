Tizenhat év ne ugass bele

Orbán rendszerét sokan sokféleképpen igyekeztek elnevezni, hibrid rezsim, választási autokrácia, autoriter kapitalizmus, az árnyalatokon lehet elmélkedni, a lényeg mindegyiknél ugyanaz: Orbán mindent leuralt és a hatalmi vagy egyéb érdekeinek rendelt alá. Az elvileg független hatalmi ágaktól a gazdaságon és sporton át a kultúráig. És ahogy egy totális államhoz illik, leuralta az emberek mindennapi életét is. Kisajátított jelképekkel, állandó kampánnyal, belföldi ellenségképek kialakításával, az országot fideszesekre és nemzetellenesekre osztva bújt be a lakásunkba, munkahelyünkre, szedett szét családokat, és akadályozta meg, hogy politikamentesen tudjuk élni az életünket.
Az elmúlt 16 évben a totális nyomulás keretében elvette a legfontosabb dolgot, amely nélkül nincs normális civil élet - a civilséget. A politikafüggetlen önszerveződések lehetőségét, erejét.
Több száz olyan szervezet kapott pénzt, amelyeknek semmilyen látható tevékenysége nincs, a rendezvényeiken aztán fideszes jelöltek bukkantak fel. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő két dolgozója mesélte el, hogyan működött a rendszer.
Úgynevezett „civilek” nyertek pályázati közpénzt, Németh Balázst reklámozó újságot csináltak belőle.
A hatalom újabb lejárató kampányt indított az Átlátszó oknyomozó műhely ellen, épp a szabad sajtó ünnepén. A nemrég létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatalt használják erre a célra. A maradék független sajtó kiáll a megtámadott szerkesztőség mellett.
A poloskátlanító, szuverenitásozó kampánnyal fölvezetett, tegnap éjszaka beterjesztett törvényjavaslattal gyakorlatilag azonnal kinyírható a független sajtó. A 444, a Telex, az Átlátszó, a Direkt 36, a Partizán, mindenki. A nyilvánosság putyini szintű, de inkább azon is túllépő korlátozása EU-s kilépési szándékként is értelmezhető.
Ezt a támogatási célt egy szintén kiszivárgott levél szerint a kulturális és innovációs miniszter jóváhagyta.
Lánczi Tamás elnök a miniszterelnököt is lenyomja: a bruttó fizetése havi 5 483 520 forint, mellé évi 500 ezer forint ruhapénzt kap, 411 885 forintot SZÉP-kártyára, és állami vezetőknek járó Škoda Superbet kap hivatali és magánhasználatra.
A rádióműsorában közölte, hogy legközelebb szanaszét kell verni a pofájukat azoknak, akik megzavarják a képviselők munkáját.
Az elutasításról szóló levelet május 4-én írták alá.
A Nemzeti Kulturális Alap titkos kollégiumában gyakorlatilag kampánycélokra osztottak pénzt. Mindeközben az NKA egyre kevésbé látta el azokat a feladatokat, melyekre eredetileg létrejött. Hankó Balázsból bűnbak lehet, de ez a történet jóval az ő színre lépése előtt kezdődött.
Vitályos Eszter igazi hősöknek nevezte a szentendrei mentőcsapatot, mégsem kaptak 2,5 millió forintot a terepjárójuk felújítására. A forráshiány annak viszont nem volt akadálya, hogy a Vitályosnak a városban kampányoló álcivil szervezetek megkapják ennek a sokszorosát ugyanazon a kormányzati pályázaton.
Érdemi változtatás nélkül ment át a házon a kormánynak nem tetsző szervezeteket megbélyegző, orosz és izraeli mintára készült szabály.
Végre leült egymással a Miniszterelnökség államtitkára és az Amnesty International magyarországi igazgatója. A 444 első közéleti vitája arról szólt, lehet-e kormánykritikus egy civil szervezet anélkül, hogy ne gerjesszen indulatokat ellene a kormány.
Aki úgy érzi, hogy jártunk már itt, nem téved: az Ökotárs-ügy és a Stop Soros civiltörvény után jön a hatalom ellenfeleire - újságírókra, civil szervezetekre, ellenzéki politikusokra és pártokra - vadászó törvény és hatóság.
Az eredeti tervek szerint jövő kedden szavazott volna erről az Országgyűlés. Kocsis mindezt egy dél-budai fórumon jelentette be kedd este.
Amiért a szóvivő amerikai pénzen kitartott „álcivil” szervezetnek nevezte, ami megrendelésre járatja le az országot és a kormányt.