Tizenhat év ne ugass bele

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Civilnek lenni annyit tesz, hogy valaki nem tagja a döntéshozó hatalmi elitnek.

De a politikában mint a minket körülvevő folyamatokban ettől még mindenkinek joga van részt venni.

Orbán Viktor rendszere több dimenzióban, változatos módszerekkel igyekezett minden erejével gyengíteni, leépíteni ezt.

A NER-ben nem létezhetett olyan, hogy civil kezdeményezés, amely ért valamihez, jól működik, és az állam is fontosnak tartja, odafigyel rá.

Kamucivilek felépítése a fideszes narratívák sulykolására, kamucivilek felépítése a párt finanszírozására, ezzel az igazi civilek megfojtása, és akkor a sorosozó civilellenes háborúról még nem is beszéltünk.

Orbán rendszerét sokan sokféleképpen igyekeztek elnevezni, hibrid rezsim, választási autokrácia, autoriter kapitalizmus, az árnyalatokon lehet elmélkedni, a lényeg mindegyiknél ugyanaz: Orbán mindent leuralt és a hatalmi vagy egyéb érdekeinek rendelt alá. Az elvileg független hatalmi ágaktól a gazdaságon és sporton át a kultúráig. És ahogy egy totális államhoz illik, leuralta az emberek mindennapi életét is. Kisajátított jelképekkel, állandó kampánnyal, belföldi ellenségképek kialakításával, az országot fideszesekre és nemzetellenesekre osztva bújt be a lakásunkba, munkahelyünkre, szedett szét családokat, és akadályozta meg, hogy politikamentesen tudjuk élni az életünket.

Az elmúlt 16 évben a totális nyomulás keretében elvette a legfontosabb dolgot, amely nélkül nincs normális civil élet - a civilséget. A politikafüggetlen önszerveződések lehetőségét, erejét.

I. Fideszes civilek