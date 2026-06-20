Borízű hang #275: Félmeztelenül, karfiolfüllel, örök-crackpanorámát bámulni a Demján-negyedben, és ügyet sem vetni a Gajdics Ottó-mémekre [hosszan]

Vizuálisan egyre erősebb músorunk ezúttal videó nélkül, ám hangban annál lehengerlőbben mutatja meg a jövőbe vezető zsákutcát csakis az Önök számára.
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Botond az utolsó pillanatban szavazott. És te?
Filmben mesélik el a sztorijukat a Thatcher-korszak kilátástalanságából a napfényre menekülő Wolverhampton-szurkolók, akik Amerikába érkezve rácsodálkoztak, hogy máshogy is lehet élni.
Indul az Umami, a 444 új gasztropodcastja. Az első adásban két Z generációs szakáccsal beszélgettünk, akik a saját helyüket viszik. Pohner Ádám egy kis borsodi településen nyitotta meg Michelin Bib Gourmand minősítésű éttermét, az Iszkort, Hetey Márton a Rákóczi csarnokban indította el hatszékes levesezőjét, a Nem Rament.