Borízű hang #275: Félmeztelenül, karfiolfüllel, örök-crackpanorámát bámulni a Demján-negyedben, és ügyet sem vetni a Gajdics Ottó-mémekre [hosszan]

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Vizuálisan egyre erősebb músorunk ezúttal videó nélkül, ám hangban annál lehengerlőbben mutatja meg a jövőbe vezető zsákutcát csakis az Önök számára.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. A hülye és a kretén visszatér. Szentkirályi Alexandra rabszolgája a csomagtartóban.
  • 03:47 Elindult az Umami, a 444 új gasztropodcastja. Iszkor és Gajdó. Ramen a Rákóczi téren. Ramen Kelenföldön.
  • 06:44 A Streets Bécsben. Az 50 éves Arena.
  • 11:43 Kvíz: alma vagy marihuána?
  • 15:24 V'Moto Rock: Új év new wave . V' 73 és Meteor a Wikipedián.
  • 18:58 A napilapmentes ország. Haitin amúgy van napilap. Azért ők is megpróbálhatnának bízni az olvasóikban. Ki fog előfizetni az orosz propagandára?
  • 26:59 Magyar Péter kioktatja a Master Goodot. Te mennyiért dolgoznál fel baromfit Kisvárdán?
  • 33:07 Kirántott futballmez pulykából. A franciák legnagyobb erőssége. A japán nemzeti sportkarakter. A Bridgestone-botrány.
  • 39:13 Szlömösödés és crackpipák Budapesten. A Boráros tér az igazi favela.
  • 44:16 Amerika nagyobbat veszít, mint Vietnamban. A Foreign Policy cikke. Galaxy brain take: így nem is kell atomfegyver Iránnak.
  • 47:57 Az atombombás rendszerváltás esélyei. Ki emlékszik már Grönlandra?
  • 51:35 A 40 éve Mexikóban ragadt wolverhamptoni drukkerek. A félmeztelen flangálás betiltása.
  • 55:31 A qingdaói tévé műsorvezetőnője megkóstolja a bambuszpatkányt. Valójában hány sün fogy Magyarországon? Orrzsarvú- és tapírsült.
  • 59:53 Elengedni Gajdics Ottót. Menő lett a karfiolfül.

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