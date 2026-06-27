Ha fogalmad sincs, hogyan éld túl a pusztító hőhullámot, a független sajtó mindig segít

Egyre melegebb nyarakat kell elviselnünk, de mióta létezik újságírás, a médiában bőven akad olyan anyag, tudósítás, riport, amiből inspirálódhatunk, hogy épségben ki tudjunk kászálódni a legforróbb évszakból – vagy legalább ne kövessük el (újra) a legsúlyosabb hibákat. Emlékezetes strandkörképek, emberkísérletek és riportok egyre nagyobb kánikulákról és szárazságokról.
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Ha a Fidesz le akarná dózerolni az Indexet, már rég megtette volna. A hatalom tart a botránytól, ezért nem célja megszállni az ország elsőszámú hírlapját. Csak csendben megtörni és kontrollálni.
Nem érdemeljük meg ezt a tavat, inkább békén kellene hagyni – mondja a Balatonról a Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Tóth Viktor szerint eljöhet még az idő, amikor a Balaton megmutatja, kegyetlen is tud lenni.
A Madridtól 130 kilométerre lévő Talavera de la Reina kisvárosában épít a Meta közel 200 hektáron egy nagy adatközpontot. A szerverek hűtéshez száraz levegő, és rengeteg, évente több száz millió liter ivóvíz szükséges. Ez hatalmas terhet jelent a klímaváltozással és szárazsággal amúgy is küzdő Spanyolországnak.
Nyomott árak mellett próbáltuk megfejteni augusztus 20-án, mi lehet a magyarok küldetése.
Videón is látható a gyaloglás.
Idén nyáron Magyarországon is minden eddiginél látványosabbak lettek a klímaválság hatásai: erdők égtek le, tavak, patakok tűntek el. Közben már azt is látjuk, hogyan gerjeszt konfliktusokat a vízhiány.
Július első hétben egész Európán hőhullámok söpörtek végig, úgy tűnik, nyaranta a 40 fok feletti hőmérséklet teljesen normálissá válik. Az egyik legmelegebb napon elutaztunk Rómába, hogy megnézzük, hogyan birkóznak meg ott az extrém hőséggel.
Megnéztük, hogyan küzdenek a Homokhátságon az elsivatagosdás ellen.
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Füreden már két benzinkút működött, amikor Tótvázsonyban még keresztet vetettek a helyiek, ha megláttak egy autót. Hogyan roppant meg a balatoni őslakosság kultúrája a turizmus elképesztő modernizációs nyomása alatt? Schleicher Vera néprajztudóssal beszélgettünk a balatoni őslakosság és a nyaralók évszázados konfliktusáról.
Orvostudományi válasz született a háztartásokat világszerte megosztó kérdésre.
Az ózdi polgármester szerint akinek azt mondják, hogy nem lehet lopni, az szálljon magába.
Az egész birka főzése már-már hungarikum.
Dögmeleg volt augusztusban, és miközben sorra dőltek meg a rekordok, mi kerestünk egy helyet, ahol nyáron is tél van.
Nem egyszerű az élet, mert hiába csökkent a rezsi, marha nagy a meleg és a limonádé is 1000 forint. A megoldás: át kell menni rafkósba. ÍGY:
A banyatank lesz az új dili, amire bedilizik ez a dilis világ. Ez már tuti. Persze, hogy beszereztünk egyet, és megpróbáltunk betörni vele a hazai extrémsport világába. Zárt kapukat döngettünk, csúnyán lepattantunk, ráadásul a tankunk is összetört.
A betonkeverők megérkezése előtt behajóztuk Budapest egyik utolsó, élő partszakaszát, a Római partot. A vízparti életet hamarosan elpusztíthatja Tarlósék mobilgát projektje.
A szakember szerint alkalmazkodnunk kellene a klímaváltozás valóságához.