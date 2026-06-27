Ha fogalmad sincs, hogyan éld túl a pusztító hőhullámot, a független sajtó mindig segít

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Csendben fojtaná meg az Indexet a kormány, de a szerkesztőség nem hagyja magát

Ha a Fidesz le akarná dózerolni az Indexet, már rég megtette volna. A hatalom tart a botránytól, ezért nem célja megszállni az ország elsőszámú hírlapját. Csak csendben megtörni és kontrollálni.

Rényi Pál Dániel média 2020. július 2. 6:04

Olyan arroganciával viszonyulunk ehhez a tóhoz, amit nem érdemel meg

Nem érdemeljük meg ezt a tavat, inkább békén kellene hagyni – mondja a Balatonról a Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Tóth Viktor szerint eljöhet még az idő, amikor a Balaton megmutatja, kegyetlen is tud lenni.

Sarkadi Zsolt, Halász Júlia video 2021. szeptember 2. 17:43

Európa egyik legszárazabb régiója, mégis itt épít vízigényes szerverparkot a Facebook tulajdonosa

A Madridtól 130 kilométerre lévő Talavera de la Reina kisvárosában épít a Meta közel 200 hektáron egy nagy adatközpontot. A szerverek hűtéshez száraz levegő, és rengeteg, évente több száz millió liter ivóvíz szükséges. Ez hatalmas terhet jelent a klímaváltozással és szárazsággal amúgy is küzdő Spanyolországnak.

Benics Márk, Fődi Kitti, Kristóf Balázs környezet 2025. szeptember 13. 20:00

Videó Akármit csinál is George Soros, 350 a dobozos

Nyomott árak mellett próbáltuk megfejteni augusztus 20-án, mi lehet a magyarok küldetése.

Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor, Herczeg Márk video 2023. augusztus 21. 21:15

Annyira alacsony a Velencei-tó vízszintje, hogy át lehet gyalogolni az egészet

Videón is látható a gyaloglás.

Takács Lili belföld hétfő 12:00

Kiszáradunk

Idén nyáron Magyarországon is minden eddiginél látványosabbak lettek a klímaválság hatásai: erdők égtek le, tavak, patakok tűntek el. Közben már azt is látjuk, hogyan gerjeszt konfliktusokat a vízhiány.

Németh Dániel, Czinkóczi Sándor klímaváltozás 2022. július 29. 15:44

„Sok turista nagyon makacs, meg kell győzni őket, hogy életveszélyes napközben a romok közé menni”

Július első hétben egész Európán hőhullámok söpörtek végig, úgy tűnik, nyaranta a 40 fok feletti hőmérséklet teljesen normálissá válik. Az egyik legmelegebb napon elutaztunk Rómába, hogy megnézzük, hogyan birkóznak meg ott az extrém hőséggel.

Kiss Bence, plankog, Benics Márk turizmus 2025. július 6. 14:25

Videó Nem akarnak ők lenni a klímaváltozás első hazai áldozatai, ezért a támogatásokról is készek lemondani

Megnéztük, hogyan küzdenek a Homokhátságon az elsivatagosdás ellen.

Szász Zsófi, Halász Júlia, Kiss Bence, Czinkóczi Sándor mezőgazdaság 2020. október 25. 19:38

Videó Gordonboarddal ugrottunk a Dunába

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Ács Dániel életmód 2013. június 15. 13:26

Itt lestrandoltak minden hagyományt

Füreden már két benzinkút működött, amikor Tótvázsonyban még keresztet vetettek a helyiek, ha megláttak egy autót. Hogyan roppant meg a balatoni őslakosság kultúrája a turizmus elképesztő modernizációs nyomása alatt? Schleicher Vera néprajztudóssal beszélgettünk a balatoni őslakosság és a nyaralók évszázados konfliktusáról.

Sarkadi Zsolt, Halász Júlia turizmus 2021. augusztus 23. 20:14

Hány fokban kell aludni?

Orvostudományi válasz született a háztartásokat világszerte megosztó kérdésre.

Herczeg Márk életmód 2020. január 3. 17:20

Nem hátrál az ózdi önkormányzat, a kánikulában sem lesz több víz

Az ózdi polgármester szerint akinek azt mondják, hogy nem lehet lopni, az szálljon magába.

erdelyip POLITIKA 2013. augusztus 5. 11:54

Németh Szilárd részletesen mesélt a birkafej elfogyasztásáról

Az egész birka főzése már-már hungarikum.

Boros Juli elmebaj 2018. július 2. 9:47

Videó Dermesztő éjszaka Magyarország leghidegebb pontján a kánikula napjaiban

Dögmeleg volt augusztusban, és miközben sorra dőltek meg a rekordok, mi kerestünk egy helyet, ahol nyáron is tél van.

Kiss Bence, Ács Dániel, Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs video 2025. augusztus 20. 18:23

Izomból nyaralni a pesti utcán

Nem egyszerű az élet, mert hiába csökkent a rezsi, marha nagy a meleg és a limonádé is 1000 forint. A megoldás: át kell menni rafkósba. ÍGY:

Tbg életmód 2013. július 29. 20:52

Jó reggelt! Ha ez egyáltalán fizikailag még lehetséges, akkor fokozzák tovább a folyadékbevitelt!

Király András időjárás 2016. július 12. 3:59

Lendületes búcsút intettünk tovaröppent fiatalságunknak

A banyatank lesz az új dili, amire bedilizik ez a dilis világ. Ez már tuti. Persze, hogy beszereztünk egyet, és megpróbáltunk betörni vele a hazai extrémsport világába. Zárt kapukat döngettünk, csúnyán lepattantunk, ráadásul a tankunk is összetört.

444.hu gurítás 2015. június 15. 8:30

Édes vízi élet a Római parton

A betonkeverők megérkezése előtt behajóztuk Budapest egyik utolsó, élő partszakaszát, a Római partot. A vízparti életet hamarosan elpusztíthatja Tarlósék mobilgát projektje.

Tbg környezetvédelem 2017. június 14. 18:59

Történelmi mélyponton a Velencei-tó vízszintje, több strand egész nyáron ki se nyit

A szakember szerint alkalmazkodnunk kellene a klímaváltozás valóságához.