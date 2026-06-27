Ha fogalmad sincs, hogyan éld túl a pusztító hőhullámot, a független sajtó mindig segít

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Egyre melegebb nyarakat kell elviselnünk, de mióta létezik újságírás, a médiában bőven akad olyan anyag, tudósítás, riport, amiből inspirálódhatunk, hogy épségben ki tudjunk kászálódni a legforróbb évszakból – vagy legalább ne kövessük el (újra) a legsúlyosabb hibákat. Emlékezetes strandkörképek, emberkísérletek és riportok egyre nagyobb kánikulákról és szárazságokról.

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Videón is látható a gyaloglás.

Takács Lili
belföld

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Ács Dániel
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