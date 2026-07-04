Borízű hang #277 [hosszú és élő]: A légkonditagadók önreflexiós éjszakája

Ujjongó, tomboló, őrjöngő, randalírozó, hisztérikusan sikoltozó százezres tömeg előtt került sor a Borízű hang rendszerváltás utáni második élő felvételére, a 6szín mintegykváziuszkve kettőszáz fős színháztermében, látványos díszletek között. A fergeteges házibuli-hangulatot a népszerű kabaristák parádés poénjai biztosították a szép számú megjelentek számára.
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