Borízű hang #277 [hosszú és élő]: A légkonditagadók önreflexiós éjszakája

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Ujjongó, tomboló, őrjöngő, randalírozó, hisztérikusan sikoltozó százezres tömeg előtt került sor a Borízű hang rendszerváltás utáni második élő felvételére, a 6szín mintegykváziuszkve kettőszáz fős színháztermében, látványos díszletek között. A fergeteges házibuli-hangulatot a népszerű kabaristák parádés poénjai biztosították a szép számú megjelentek számára.

  • 00:00 Üdvözlet az új díszletben! Füstgép nincs, ebihal nem támadt fel.
  • 04:16 A Tisza-kormány extrém intézkedései. Végre nincs vármegye és rezsicsökkentés.
  • 08:36 Súlyos nézeteltérések légkondiügyben. Mi lesz a nemzetgazdasággal 35 fok felett? A hűtőgép- és legyezőtagadás.
  • 14:08 A dolgok alakulása és a fideszesek lecsukása. Gyorsabbak, mint Horn Gyula! Hogy lesz jó Orbánnak, ha lecsukják? Az aranykonvojnál már kapkodtak.
  • 21:03 Uj Péter őszinte szembenézése. Ruff Bálint önreflexiója. Ki legyen a köztársasági elnök?
  • 27:48 A nyilvánosság változása és az olvasói vélemények jelentősége.
  • 30:43 Mikor lesz a 444 Fidesz-bérenc? Kapitány István feje a viza szájában. 10 év jobbratolódás. Magyarországon sajnos nem lehet Real Madrid-gyűlöletből megélni.
  • 34:57 Mit vegyünk meg a Mediaworksből? Varga Zoltán bevásárolna. Amikor az Onion megvette az Infowarst. Cikkek korrekciós élménnyel. Orbán Viktor és a konszolidálódás.
  • 40:19 Zárójel ad 1: Irán.
  • 43:24 Hülye vagy kretén? Sulyok Tamás és egyéb állatfajták. Kretének, keresztények és a Beatles.
  • 48:59 Macskák és buszok. Hülye vagy kretén a madárvilágban. A spanyol, aki kitekerte a sirály nyakát.
  • 52:20 Szándersztrukk. Az Éva vermutot hogy kell ejteni?
  • 54:41 Mein Kampf hogy áll? Hitler, a beteg, Hitler, a demokrata.
  • 59:17 Uj Péter Finnországban.
  • 62:08 Soproni IPA, APA és a ráncfelvarrott Ford Focus. Woltemade, az új Rudi Völler.
  • 65:12 Mi a baj a Macskafogóval? Nem egy Kukori és Kotkoda.
  • 67:07 Melyik koncertre akartok menni? Mi a baj a Metallicával? Stadionkoncert-élmények. Morrissey Manchesterben, az AC/DC Buenos Airesben.
  • 72:15 Mi lesz a következő pikniken? Veszteséges luxus-szalonnasütés.
  • 75:57 Mikor lesz újra színes 444-es baseballsapka? Mekkora barom, aki erre támogatói jegyet vett? Végre van fotófal!

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