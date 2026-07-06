Borízű LIVE #277: A légkonditagadók önreflexikós éjszakája [rövid és élő verzió]

podcast

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Ujjongó, tomboló, őrjöngő, randalírozó, hisztérikusan sikoltozó százezres tömeg előtt került sor a Borízű hang rendszerváltás utáni második élő felvételére, a 6szín mintegykváziuszkve kettőszáz fős színháztermében, látványos díszletek között. A fergeteges házibuli-hangulatot a népszerű kabaristák parádés poénjai biztosították a szép számú megjelentek számára.


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Borízű hang #277 [hosszú és élő]: A légkonditagadók önreflexiós éjszakája

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