Borízű LIVE #277: A légkonditagadók önreflexikós éjszakája [rövid és élő verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.
Ujjongó, tomboló, őrjöngő, randalírozó, hisztérikusan sikoltozó százezres tömeg előtt került sor a Borízű hang rendszerváltás utáni második élő felvételére, a 6szín mintegykváziuszkve kettőszáz fős színháztermében, látványos díszletek között. A fergeteges házibuli-hangulatot a népszerű kabaristák parádés poénjai biztosították a szép számú megjelentek számára.
Füstgép nélkül, de színpadi díszletből. Ebihalgyász, vármegyétlenítés és légkondiháború. Miért nem tudja elviselni az emberiség a harmincöt fokot? Jó lenne Orbánnak, ha lecsuknák? Hülye vagy kretén a madárvilágban. Meghökkentő és keresztényellenes etimológia.
Füstgép nélkül, de színpadi díszletből. Ebihalgyász, vármegyétlenítés és légkondiháború. Miért nem tudja elviselni az emberiség a harmincöt fokot? Jó lenne Orbánnak, ha lecsuknák? Hülye vagy kretén a madárvilágban. Meghökkentő és keresztényellenes etimológia.
Egyre több bizonyíték kerül elő arról, hogyan zajlott az ukrán pénzszállító elleni akció a kampány hajrájában. Átbeszéltük, mit lehet tudni az ügyről.
Csallóközi kretének, borsodi ecetes fröccs, féregirtóval rákgyógyító ketyós fitneszguru. Bede Márton megeszik egy dél-olasz lovat. Az indokolatlan Fenyő Miki-szobor. Mikor indulhat az Éva Vermut focivébén? Navracsics lopott pénzt kunyerál, az ebihalsaga folytatódik.
Vásárhelyi Mária megírta szülei történetét. Egy történet a magyar zsidóság gyötrő dilemmáiról, vak hitről, romániai deportálásról, egy férfiközpontú családról, az ős Soros-kampányról, a rendszerváltás hozta megigazulásáról, majd a keserű csalódásról.