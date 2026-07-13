Borízű hang #278: Most lenne nagy szükség egy jó Simicska Lajosra! [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Idegenforgalmi kabaréműsorunk ezúttal a varázslatos Baleár-szigetekre kalauzolja az egyik ámulatból a másikba eső hallgatót, nézőt, olvasót, bámészkodót.