Borízű hang #278: Most lenne nagy szükség egy jó Simicska Lajosra! [rövid verzió]

podcast

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Idegenforgalmi kabaréműsorunk ezúttal a varázslatos Baleár-szigetekre kalauzolja az egyik ámulatból a másikba eső hallgatót, nézőt, olvasót, bámészkodót.

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