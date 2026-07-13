Borízű hang #278: Most lenne nagy szükség egy jó Simicska Lajosra! [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.
Idegenforgalmi kabaréműsorunk ezúttal a varázslatos Baleár-szigetekre kalauzolja az egyik ámulatból a másikba eső hallgatót, nézőt, olvasót, bámészkodót.
Bénakacsa főszerkesztő poénjain már nem kell röhögni! Kolduló medvék a Transzfogarason. Bezzeg Románia! Ahol nem lopnak annyit, járhatók az utak. Állami pénzbőé Tour de France-közvetítés, kádergyerekkel. Illiberális futballforradalmak. VAR-ral is hülye a bíró.
A „válogatósság” száz éve még nem létezett. Ultrafeldolgozott élelmiszerek és függőség. „De hát rá van írva, hogy bio!” Azt gondolod, hogy egészségeset adsz a gyerekednek, pedig.
Füstgép nélkül, de színpadi díszletből. Ebihalgyász, vármegyétlenítés és légkondiháború. Miért nem tudja elviselni az emberiség a harmincöt fokot? Jó lenne Orbánnak, ha lecsuknák? Hülye vagy kretén a madárvilágban. Meghökkentő és keresztényellenes etimológia.
Füstgép nélkül, de színpadi díszletből. Ebihalgyász, vármegyétlenítés és légkondiháború. Miért nem tudja elviselni az emberiség a harmincöt fokot? Jó lenne Orbánnak, ha lecsuknák? Hülye vagy kretén a madárvilágban. Meghökkentő és keresztényellenes etimológia.
Egyre több bizonyíték kerül elő arról, hogyan zajlott az ukrán pénzszállító elleni akció a kampány hajrájában. Átbeszéltük, mit lehet tudni az ügyről.