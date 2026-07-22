Nagy Gábor Bálint eddig bírta a választás után megtáltosodó ügyészség élén

Augusztus 25-ével távozik posztjáról Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, aki az egyik olyan „Orbán-báb” volt, akit Magyar Péter még a kampányban lemondásra szólított fel, majd ezt megismételte a választási győzelem után. Ő is megkapta a május 31-i határidőt, mint Sulyok Tamás, de ő sem távozott akkor.
Míg Sulyokot a tiszás többség alaptörvénymódosítással fosztotta meg hivatalától július 20-ával, addig a legfőbb ügyészt a törvény a helyén hagyta.
Magyar Péter többször is távozásra szólította fel Nagy Gábor Bálintot, viszont hétfőn a parlamentben már szintet lépett, és arra kérte a köztársasági elnöki jogköröket onnantól ellátó Forsthoffer Ágnest, hogy terjessze a Ház elé a legfőbb ügyész mandátumának lezárását, visszahívását. A képviselők pedig megfontolják a javaslatot.
Az ügyészségről szóló törvény értelmében a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés határozatával felmentheti a legfőbb ügyészt megbízatása alól, ha a legfőbb ügyész neki fel nem róható okból nem képes eleget tenni a megbízatásából adódó feladatainak. Forsthoffer ilyen javaslatot nem készített, vagy legalábbis az nem szerepel sem a Sándor-palota, sem a Parlament honlapján.
Magyar Péter hétfőn azzal érvelt, Nagy másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál, az aranykonvoj-ügyben követelt vizsgálat sem indult el. Magyar szerint az ügyészségen próbálták eltussolni az ügyet a legfőbb ügyész segítségével, nehogy Orbán Viktorig érjenek a szálak.
Magyar a vizsgálatot azután rendelte el a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál, hogy megírtuk, egy NAV-os belső jelentés szerint törvénysértően járhatott el a Legfőbb Ügyészség az aranykonvojügyben. A NAV a Legfőbb Ügyészség kijelölésére járt el az ukrán pénzszállítókkal szemben, akikre a TEK csapott le az alacskai pihenőnél.
A rajtaütést megalapozó feljelentést az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója továbbította, közvetlenül Nagy Gábor Bálintnak címezve. A gyanú pénzmosás volt. Ezt a feljelentést továbbították a NAV felé, de a belső jelentésben felmerült, hogy a Legfőbb Ügyészség nem jogszerűen járt el „a nyomozás elrendelésére vonatkozó álláspont és az eljáró hatóság kijelölése kapcsán”. Például azért, mert nem a szabályoknak megfelelően, vagyis határozatban történt a kijelölés, és a felderítést sem a NAV végezte az ügyben, holott azt a jogkört nem lehet elvonni. A Legfőbb Ügyészség korábbi megkeresésünkre visszautasította a megállapításokat. Azt közölték, az akcióról csak utólag szereztek tudomást, a pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a kijelölés pedig megfelelt a büntetőeljárási törvény rendelkezéseinek.
Azt, hogy valami mégsem lehetett rendben, mutatta, hogy június 8-án lemondott Fürcht Pál főügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője. Azért mondott le, mert szakmai nézetkülönbség volt közte és a Legfőbb Ügyészség illetékes szakfőosztálya között, méghozzá elsősorban az aranykonvoj-ügyben.
A KNYF az ukrán pénzszállítók jogellenes fogvatartásának gyanúja miatt nyomoz. A három nappal később megjelent közlemény szerint „ezen ügyben egyes nyomozástaktikai kérdésekben – bizonyos nyomozati cselekmények és a gyanúsítottként potenciálisan szóba jöhető személyek kihallgatásának sorrendje miatt – szakmai vita alakult ki a KNYF és a szakfőosztály vezetője között. A Legfőbb Ügyészség szakfőosztálya szakmai álláspontja szerint egyes magas beosztású érintettek kapcsán már most megfogalmazódott bűncselekmény megalapozott gyanúja, míg a nyomozó ügyészség az eljárási cselekmények más sorrendjét preferálta.”
Ennél bővebbet nem tudni, mindenesetre nem sokkal később gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost, a TEK korábbi vezetőjét. Egy állítólagos ügyészségi dokumentumban Orbán Viktort is a „lényeges döntést, utasítást hozó személyek” közé sorolták. Hajdu azt vallotta, a rajtaütés napján ülésezett a terrorellenes koordinációs bizottság, amin ott volt Orbán Viktor, de a művelet nem került szóba. Őt két nappal korábban Farkas Örs, a nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkár hívta fel, de a Telex korábban azt írta, információik szerint Orbán Viktor döntött a rajtaütésről.
Fürcht Pál lemondása után mindenesetre a legfőbb ügyész egy másik egységet jelölt ki arra, hogy felügyelje a KNYF nyomozását, és közölték, „a legfőbb ügyész többször kinyilvánította és írásos utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint.”
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Eddig 92 milliárdnyi pénzt és értékpapírt foglaltak le, pénzmosás gyanújával összesen 97 magánszemélyt, 36 céget és 11 magántőkealapot vizsgálnak, de hűtlen kezelés gyanújával is folyik nyomozás.
Hajdu Jánost hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki az aranykonvoj-akció miatt, utána biztonsági igazgatói pozíciót kapott a Fidesztől. A tét, hogy a jogellenes fogva tartás és más bűncselekmények miatti nyomozás elér-e bármilyen módon Orbánig.
MNB, Orbán Áron ismerősei, Csád, Szabó Bence. Bónuszként kiderült, hogy a Magyar Péter elleni büntetőügyet már a választás előtt ejtették, csak nem szóltak róla.
A miniszterelnök követeli, hogy „a legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben”.
A Központi Nyomozó Főügyészség eddigi vezetője a távozást azzal indokolta, hogy nézeteltérése volt a Legfőbb Ügyészséggel az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyében.
Lapunk birtokába jutott egy fotó egy állítólagos ügyészségi dokumentumról. Felsorolják benne, kiknek a büntetőjogi felelősségét kellene tisztázni az úgynevezett aranykonvoj-ügyben. A nevek között ott van Orbán Viktoré is. Farkas Örs exállamtitkárról és Hajdu János ex-TEK-főigazgatóról azt írják, „gyanúsítotti kihallgatásuk indokolt”. Az ügyészség a nyomozásra hivatkozva érdemben nem válaszolt a kérdéseinkre, de nem írták azt sem, hogy nem valódi a dokumentum.
Nagy Gábor Bálint megbízatása 2026. augusztus 25-ével szűnik meg. Magyar Péter miniszterelnök ezzel a kérdéssel reagált: „Uraim, ki lesz a következő?”
A bilincselés „vastag félreértés” volt, hogy az ukránok ne gyanúsítottak, hanem tanúk lennének, az fel sem merült – állítja Hajdu János a vallomásában, amely a 444 birtokába került. Visszaemlékezése több helyen ellentmond az akcióban részt vevő NAV-os vezetők tanúvallomásainak, a bűncselekmény elkövetését tagadja. Rengeteg tábornok, egy államtitkár, és egy ponton Pintér Sándor neve is előkerül a 24 oldalas jegyzőkönyvben.
A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja az MNB gyanús ügyeiről.
A 444 birtokába jutott dokumentum vezetői összefoglalójában 24 pontban sorolják fel az ellenőrzés megállapításait. Ezek kivétel nélkül mulasztásokról, hiányosságokról, konkrét jogsértésekről szólnak. Egy ponton megállapítják, hogy a NAV, mint „nyomozó hatóság kijelölésére jogsértő módon került sor”. Az ügyészség lapunkhoz eljuttatott álláspontja ezzel ellentétes. A NAV megkeresésünkre elismerte, hogy valóban rendeltek el ilyen vizsgálatot, sőt, többet is.