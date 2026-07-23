Magyar Péter bejelentette, hogy erősebb jogosítványokat kap a NAV, átvizsgálják az Állami Számvevőszéket, az Eximbank ügyeiben feljelentéseket tettek

A kormányszóvivői sajtótájékoztató főbb bejelentései:
Magyar Péter miniszterelnök emellett arról is beszélt, hogy a Gazdasági és Energetikai Minisztérium négy ügyben tett feljelentést, mind az állami tulajdonú Eximbankhoz köthető:
Újságírói kérdésre Magyar Péter elmondta még, hogy az ideiglenes köztársasági elnök kiválasztása ügyében nem ígértek társadalmi egyeztetést, azt dezinformációnak nevezte (erről többek közt itt és itt írtunk korábban), az ideiglenes elnök megválasztása az Országgyűlés feladata, sok javaslatot kaptak, de a Tisza nem fog olyan jelöltet ajánlani, akinek politikai múltja van, neveket nem akart mondani, egyelőre beszélgetések zajlanak, a Tisza-frakció nem ült még össze egyeztetni.
Az Állami Számvevőszék átvilágításával kapcsolatban azt monda, már a kampány során jelezték, hogy kiket tekintenek „Orbán-báboknak”, ők sem maradhatnak a helyükön. Iigen, ebbe beletartozik az ÁSZ jelenlegi elnöke, Windisch László is, ahogy a Kúria, az OBH és a Versenyhivatal elnöke, vagy éppen az adatvédelmi biztos.
A közmédia arra volt kíváncsi, hogy az Eximbank ügyében felmerül-e Szijjártó Péter volt külügyminiszter politikai felelőssége, illetve büntetőjogi felelőssége, Magyar szerint politikai felelőssége mindenképp van, azt viszont a nyomozó hatóságoknak kell kideríteniük, hogy büntetőjogi felelőssége is volt-e.
A G7 ma reggel azt írta, nagyon szoros határidővel zajlik Balásy Gyula cégeinek jogi és pénzügyi átvilágítása, ami ha kedvező képet fest a vállalatokról, akkor Magyar Péter korábbi bejelentésével ellentétben az állam mégis átveheti őket. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón azt mondta: nincs politikai szándék a Balásy-cégek átvételére.
Az idei költségvetési hiánnyal kapcsolatban Magyar azt mondta, hogy 7,5 százalék tűnik reálisnak, de az ideális 7 százalék lenne („Sajnos ilyen örökséget kaptunk az előző kormánytól.”), jövőre viszont 6 százalék alatt kell lennie a miniszterelnök szerint, bár azt hozzátette, Kármán András pénzügyminiszter lehet, hogy alacsonyabb számot mondana ennél.
Magyar azt is elárulta, hogy egyelőre nincs céldátuma az új alkotmány elfogadásának, és nem árulta el, hogy kit látna szívesen legfőbb ügyészként (Nagy Gábor Bálint tegnap mondott le, megbízatása augusztus 25-én jár le), az új legfőbb ügyész jelölése ugyanis a köztársasági elnök feladata, „de kiváló ügyészek dolgoznak az ügyészségeken.”
Az újságírói kérdéseket viszonylag hamar lekeverték - a 444 sem kapott szót -, mivel a miniszterelnöknek el kellett mennie, ám, bár nem kapott kérdést a benzinárakról, végezetül előrántott egy halom grafikont, és azt magyarázta, hogy míg jelenleg 615 forint a dízel átlagára, az Orbán-kormány alatt több olyan is időszak volt, amikor nem volt védett ár, az átlagár pedig 800 forint környékén mozgott (ez a téma már a kedden Parlamentben is felpaprikázta Magyart, amikor a Fidesz kérdezte az üzemanyagárakról).
A lap információi szerint nagyon szoros határidővel zajlik Balásy Gyula cégeinek jogi és pénzügyi átvilágítása.
A Tisza egyik kampányígérete volt a gyógyszerek áfájának eltörlése.
Szombaton, amikor Sulyok Tamás aláírta az alaptörvény módosítását, úgy tűnt, Magyar Péter az április 12-e óta vívott legnehezebb csatáját is megnyerte. A győztes pozícióból azonban sikerült az első politikai és presztízsveszteségét elszenvedve kijönnie, bár azt nem tudni, ki nem kényszerített hibát vétett, vagy kényszerpályán eltaktikázta magát.
Magyar Péter szombaton még amellett tett hitet, hogy füstös szivarszobák helyett közösen döntsünk, majd vasárnap este már azt közölte, hogy hétfőn megkérdezi Polgár Juditot, akar-e ő lenni a köztársasági elnök.
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