Vitézy: Éjjel fél háromig járnak majd a metrók augusztus 20-án, vidékre is indulnak éjszakai vonatok és buszok

Az augusztus 20-i esti programok miatt a megszokottnál jóval tovább érhető el majd a budapesti és az országos közösségi közlekedés: a metrók éjjel fél háromig járnak, sűrűbben indulnak az éjszakai buszok és a 6-os villamos, Budapestről pedig számos vidéki városba különvonatokkal és távolsági buszokkal is haza lehet majd jutni – jelentette be Facebook-videójában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy szerint idei ünnepi programok közlekedését úgy szervezték meg, hogy ne csak a budapestiek vehessenek részt a késő estig tartó rendezvényeken. Mint fogalmazott, a cél az, hogy az ország más részeiről érkezők is végig tudják nézni az esti programokat, majd éjszaka tömegközlekedéssel haza tudjanak jutni.

Augusztus 20-án este a központi esemény egy „ünnepi audiovizuális show” lesz, amiben „egymást követő effektek sorával” mesélnek el egy 30 perces történetet, ami „a Kárpát medence megszületésével indul”. Emellett a Margit-szigeten nappal családos, gyerekes progamok lesznek, este pedig fénykiállítás és koncertek – Quimby, Random Trip, Boban Marković –, a Műegyetem rakparton pedig elektronikus zenés bulikat tartanak, augusztus 19-én és 20-án is, egészen éjjel fél kettőig.

A BKK ennek érdekében meghosszabbítja a metrók üzemidejét: a 2-es, a 3-as és a 4-es metró éjjel fél háromig közlekedik majd. Sűrűbben járnak az éjszakai autóbuszok, valamint a 6-os villamos is, így az ünnepi rendezvények helyszíneiről a fővárosi pályaudvarok és autóbusz-állomások is elérhetők lesznek.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Vitézy ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a tűzijáték előtt és után jelentős lezárásokra kell számítani Budapest belvárosában. A korábbi évekhez hasonlóan lezárják többek között a Lánchidat, a Margit hidat és az Erzsébet hidat, ezért a felszíni közlekedésben fennakadások lehetnek. Azt javasolta, aki teheti, válassza a metrót, vagy induljon el időben a rakpartokra.

A legnagyobb változást szerinte az jelenti, hogy a tűzijátékot követő, nagyjából este 11 és éjjel fél kettő között tartó programok után is lesz lehetőség tömegközlekedéssel elhagyni a fővárost. A Margitszigetről, a Kossuth térről vagy a Műegyetem rakpartról indulók is elérhetik majd azokat a pályaudvarokat és állomásokat, ahonnan éjszakai vonatok, buszok és HÉV-ek indulnak.

Budapestről többek között Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Békéscsaba, Eger, Győr, Sopron, Dunaújváros és Kaposvár irányába közlekednek majd mentesítő vagy meghosszabbított üzemidejű járatok, és a Balaton térsége felé is lesznek éjszakai vonatok. Egyes szerelvények egészen Hegyeshalomig, illetve Lökösházáig közlekednek.

Azokon a viszonylatokon, ahol a közúti közlekedés kedvezőbb, távolsági buszokat is indítanak, jellemzően éjjel fél három körül. Vitézy példaként Hódmezővásárhelyt és Makót, Mohácsot, Zalaegerszeget és Sümeget említette, valamint az Eger felé, Hatvan és Gyöngyös érintésével közlekedő járatokat.

A budapesti agglomerációban is bővítik az éjszakai kínálatot. Többletjáratok lesznek egyebek mellett a szentendrei és a ráckevei HÉV-en, valamint a váci és a lajosmizsei vasútvonalon. Több elővárosi járat éjjel kettő-három óra körül is közlekedik majd, és az agglomerációs Volán-járatok menetrendjét is az ünnepi programokhoz igazítják.

Vitézy azt tanácsolta az utazóknak, hogy indulás előtt nézzék meg a pontos menetrendet a BKK és a MÁV felületein. Aki rendszeresen használja a közösségi közlekedést, annak vármegye- vagy országbérlettel érdemes készülni, az alkalmi utazók pedig 24 órás Pest vármegyei vagy országos napijegyet is választhatnak. Ezekkel augusztus 20-án délután Budapestre lehet utazni, majd az éjszakai programok után, illetve másnap is használhatók a MÁV és a Volán megfelelő járatain.