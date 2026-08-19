Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében

A Nemzeti Vám- és Adóhivatal szerda délután közölte: az ukrán pénzszállító ügyében pénzmosás elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást bűncselekmény hiányában megszüntette. A NAV közleményét idézve az MTI azt írja: az adóhivatal vizsgálatai alapján az ukrán pénzszállító ügyében bűncselekményre utaló nyom, bizonyíték nem merült fel, emiatt a nyomozást már korábban felfüggesztették, erről július elején közleményt is kiadtak.

A nyomozás teljes lezárásához még hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz most megérkezett. Ez a dokumentum igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemesfémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt.

A NAV és a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az M0-s autópályán március 5-én pénzmosás gyanújával lefoglaltak két, az ukrán Oscsadbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kilogramm aranyat (a lefoglalt vagyont csak a választás után szolgáltatta vissza Magyarország Ukrajnának). A hétfős, fegyvertelen személyzetet másnap kihallgatás után kiutasították, ők később embertelen bánásmód, illetve jogaik megsértése miatt tettek panaszt.

Az esetből diplomáciai botrány lett, az aranykonvoj történetét az Orbán-kormány ukránellenes propagandához és a választási kampányban saját külpolitikai narratívájának erősítésére használta fel. Horváth Lóránt, az Oscsadbankot és a pénzszállítókat képviselő budapesti ügyvédi iroda vezetője többször is kijelentette, hogy nyilvánvalóan politikai döntésen alapult a magyar hatóságok eljárása. Horváth korábban úgy nyilatkozott, az eljárásban résztvevők „hivatali visszaélést, terrorcselekményt, jogellenes fogva tartás minősített esetét, testi sértést, bántalmazást hivatalos eljárásban és kényszervallatást” is elkövettek.

A fideszes propaganda által sulykolt narratíva szerint Ukrajna az egyébként rendszeresen Magyarországon keresztül bonyolított pénzszállítmányokat a Tisza kampányának finanszírozására is fordította. Felhasználták az ügyet az Ukrajnával fennálló más vitában is, Lázár János építési és közlekedési miniszter március 9-én azt mondta, a pénz nem kerül vissza Ukrajnába, amíg újra nem indul a Barátság kőolajvezetéken a szállítás.

Az aranykonvojjal szemben felvetett gyanúsítások közül semmi sem igazolódott be, illetve a választások után ügyészségi eljárások indultak az aranykonvoj ügyében az eljárások törvénytelenségének gyanúja miatt. Magyar Péter miniszterelnök már június közepén azonnali vizsgálatot rendelt el az úgynevezett aranykonvojügyben a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál. Ezután egy augusztus eleji tájékoztatón azt mondta: tartanak a vizsgálatok, van olyan belső szerv, ahol már lezárult; mivel azonban összefüggő vizsgálatról van szó, akkor tudnak tájékoztatást adni, ha mindenhol lezárulnak a vizsgálatok. Korábban felvetette azt is, hogy az ügy szálai Orbán Viktor miniszterelnökig vezethetnek.

A 444 júniusban két nagyobb terjedelmű cikket is közzétett a idei parlamenti választási kampány legsúlyosabb eseménysorozatáról. Megírtuk, hogy egy NAV-os belső jelentés szerint törvénysértően járhatott el a Legfőbb Ügyészség az aranykonvojügyben, illetve az adó- és vámhivatal két munkatársának általunk megismert tanúvallomása alapján beszámoltunk arról is, hogy hogyan zajlott az ukrán Oscsadbank pénzszállítóinak elfogása, kihallgatása és kiutasítása. Június végén egy állítólagos ügyészségi dokumentumról is lapunk birtokába jutott egy fotó, ami az ügyben lényegi döntést, utasításokat hozó személyek között első helyen Orbán Viktor volt miniszterelnököt említette meg.

Az ukrán pénzszállítók elfogása kapcsán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen (KNYF) jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények miatt folytat eljárást - közölték június elején, amikor Fürcht Pál főügyész, a KNYF vezetője lemondott a Legfőbb Ügyészséggel az ügyben fennálló szakmai vitára hivatkozva.

Június végén gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu János volt rendőr altábornagyot, a Terrorelhárítási Központ (TEK) volt vezetőjét jogellenes fogvatartás bűntette miatt indult nyomozás keretében a Fővárosi Nyomozó Ügyészség. A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatója irányította az akciót, amelyben TEK hivatásos rendőrei megállították a két ukrán pénzszállító autót, személyzetét kiszállították, a hét ukrán állampolgárt a földre fektették, kezüket hátra bilincselték. Később olyan tanúvallomások is megjelentek, amelyek szerint Hajdu a rajtaütéskor Orbán Viktorral telefonált; Hajdu szerepével és Orbán felé való lojalitásával ebben a podcastunkban foglalkoztunk bővebben.