Meddig tart ki Hajdu János lojalitása Orbán felé, ha súlyos bűncselekményekkel vádolják?

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  • A kormányváltás óta Hajdu János az Orbán-korszak legmagasabb rangú tisztségviselője, akit bűncselekménnyel gyanúsítanak. Az ukrán pénzszállítók jogellenes fogvatartása és sanyargatása miatt a héten ki is hallgatta az ügyészség.
  • Tanúvallomások szólhatnak arról, hogy Hajdu a márciusi rajtaütéskor Orbán Viktorral telefonált, erre utalhatott az az ügyészségi dokumentum, ami szerint a volt miniszterelnök büntetőjogi felelősségét is tisztázni kell az ügyben.
  • Közben a NAV egyik belső jelentése is arra utal, hogy törvénysértően járhatott el a Legfőbb Ügyészség az „aranykonvoj” ügyében.
  • A nyomozásról cikksorozatot író Bábel Vilmos kollégánkkal beszéltük át az ügyet.



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Tanúvallomások szólhatnak arról, hogy Hajdu a rajtaütéskor Orbán Viktorral telefonált

Hajdu Jánost hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki az aranykonvoj-akció miatt, utána biztonsági igazgatói pozíciót kapott a Fidesztől. A tét, hogy a jogellenes fogva tartás és más bűncselekmények miatti nyomozás elér-e bármilyen módon Orbánig.

Bábel Vilmos
POLITIKA

„A lényegi döntést, utasításokat hozó személyek a következők: Dr. Orbán Viktor volt miniszterelnök”

Lapunk birtokába jutott egy fotó egy állítólagos ügyészségi dokumentumról. Felsorolják benne, kiknek a büntetőjogi felelősségét kellene tisztázni az úgynevezett aranykonvoj-ügyben. A nevek között ott van Orbán Viktoré is. Farkas Örs exállamtitkárról és Hajdu János ex-TEK-főigazgatóról azt írják, „gyanúsítotti kihallgatásuk indokolt”. Az ügyészség a nyomozásra hivatkozva érdemben nem válaszolt a kérdéseinkre, de nem írták azt sem, hogy nem valódi a dokumentum.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost az aranykonvoj ügyében

A TEK volt főigazgatóját az ukránok jogellenes fogvatartásával és sanyargatásával gyanúsítja a Központi Nyomozó Főügyészség.

Kolozsi Ádám
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Egy NAV-os belső jelentés szerint törvénysértően járhatott el a Legfőbb Ügyészség az aranykonvoj ügyben

A 444 birtokába jutott dokumentum vezetői összefoglalójában 24 pontban sorolják fel az ellenőrzés megállapításait. Ezek kivétel nélkül mulasztásokról, hiányosságokról, konkrét jogsértésekről szólnak. Egy ponton megállapítják, hogy a NAV, mint „nyomozó hatóság kijelölésére jogsértő módon került sor”. Az ügyészség lapunkhoz eljuttatott álláspontja ezzel ellentétes. A NAV megkeresésünkre elismerte, hogy valóban rendeltek el ilyen vizsgálatot, sőt, többet is.

Bábel Vilmos
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