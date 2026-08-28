Jó lenne, ha Magyar Péter nem a nagytőkét noszogatná az állami ünnepség megtámogatására

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„Teremtsünk ebből hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás” – mondta Magyar Péter a minap Pakson, amikor arról értekezett, hogy a kormány szerint „méltányos és helyes” lenne, ha az idei, jubileumi október 23-i ünnepség költségeit nem kizárólag az adófizetők állnák, hanem magyar kis- és nagyvállalatok, illetve Magyarországon működő nemzetközi cégek is beszállnának a büdzsébe. Magyar szerint az ötletet a paksi atomerőmű védelmére érkezett vállalati felajánlások adták.

Valóban eléggé üdvös lenne, ha a miniszterelnök úgy általában véve nem szólna ilyen dolgok miatt (sem).

Az egy dolog, hogy a havária idején a miniszterelnök felszólítgatta egyes vállalatok fejeit, hogy adjanak ezt-azt, hogy meg lehessen emelni a Duna vízszintjét. Ez egy olyan helyzet, amiben tényleg fontos a társadalmi felelősségvállalás, és joggal elvárható attól, akinek van megfelelő erőforrása, hogy besegítsen a katasztrófa elhárításába. Ettől függetlenül is inkább egyfajta populista kiegészítő megjegyzés volt ez a miniszterelnök részéről, hiszen legalább lehetett kicsit emlegetni Tiborcz Istvánt meg Orbán Győzőt, meg lehetett ironizálni Mészáros Lőrinc jachtján (amit az emlegetett természetesen nem ajánlott fel elsüllyesztésre), ellenben legalább Garancsi István és Szíj László cégeik révén megtalálhatták a mélyen magukba rejtett filantrópot.

Egy állami ünnepség viszont teljesen más kategória.

Nem véletlenül nevezik őket állami ünnepségeknek, és nem magyar kis- és nagyvállalatok és/vagy Magyarországon működő nemzetközi cégek ünnepségének.

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vélemény Szíj László paksi atomerőmű 1956-os forradalom Garancsi István állami ünnepség magyar péter mészáros lőrinc orbán viktor
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